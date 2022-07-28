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    Как повлиял приезд россиян на рынок жилья в РК – эксперт

    28 Июля 2022, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приезд иностранных граждан, скорее повлиял на стоимость аренды, но никак не на цены на недвижимость. Об этом заявила советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает МИА «Казинформ».

    «Приезд иностранных граждан, скорее повлиял на стоимость аренды, но никак не на цены на недвижимость, в плане продажи», - сказала Нина Лукьяненко в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

    Эксперт пояснила, что не все иностранцы могут купить недвижимость в Казахстане.

    «Стоит помнить о том, что в Казахстане приобретать недвижимость на праве частной собственности иностранные граждане могут только при наличии вида на жительство. Поэтому их приезд никак не мог повлиять на рост цен», - добавила Нина Лукьяненко.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдается стабилизация цен на жилье.

    «Бесспорно, наблюдается стабилизация цен на фоне снижения количества сделок. Стоит отметить факт того, что сделки проходят в тех ситуациях, где продавец готов договариваться с покупателем по стоимости объекта. Это очень заметно по ежемесячным темпам роста на квадратные метры», - сказала Нина Лукьяненко

    По ее словам, если с начала года рост цен в месяц составлял 2,1 - 5,5%, то за май - июнь рост цен зависит от типа жилья - новое или старое, от 0,4% до 1,7% соответственно.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жилье Цены и тарифы Общество Недвижимость
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