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    Как повлиял пожар в порту Новороссийска на отгрузку казахстанской нефти через КТК

    18 Августа 2023, 16:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как пожар в грузовом терминале Новороссийского морского торгового порта повлиял на отгрузку казахстанской нефти через КТК, рассказали в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данный инцидент не отразился на плановую отгрузку казахстанской нефти через морской терминал КТК и нефтеперевалочный комплекс «Шесхарис» вблизи порта Новороссийск», - отметили в пресс-службе ведомства.

    В Минэнерго сообщили, что на текущий момент отгрузка казахстанской нефти через Морской терминал КТК (пос. Южная Озереевка) и через нефтяной терминал «Шесхарис» порта Новороссийск осуществляется в штатном и плановом режимах.

    Ранее в СМИ сообщалось, что крупный пожар произошел в грузовом терминале Новороссийского порта. Деревянные паллеты загорелись на площади 1,3 тысячи квадратных метров.

    Автор:

    Серик Сабеков

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