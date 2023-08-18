Как повлиял пожар в порту Новороссийска на отгрузку казахстанской нефти через КТК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как пожар в грузовом терминале Новороссийского морского торгового порта повлиял на отгрузку казахстанской нефти через КТК, рассказали в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный инцидент не отразился на плановую отгрузку казахстанской нефти через морской терминал КТК и нефтеперевалочный комплекс «Шесхарис» вблизи порта Новороссийск», - отметили в пресс-службе ведомства.

В Минэнерго сообщили, что на текущий момент отгрузка казахстанской нефти через Морской терминал КТК (пос. Южная Озереевка) и через нефтяной терминал «Шесхарис» порта Новороссийск осуществляется в штатном и плановом режимах.

Ранее в СМИ сообщалось, что крупный пожар произошел в грузовом терминале Новороссийского порта. Деревянные паллеты загорелись на площади 1,3 тысячи квадратных метров.