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Как повлиял пожар в порту Новороссийска на отгрузку казахстанской нефти через КТК

Автор:  
Серик Сабеков
18 Августа 2023, 16:23
Как повлиял пожар в порту Новороссийска на отгрузку казахстанской нефти через КТК Фото: svetland-oil.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как пожар в грузовом терминале Новороссийского морского торгового порта повлиял на отгрузку казахстанской нефти через КТК, рассказали в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный инцидент не отразился на плановую отгрузку казахстанской нефти через морской терминал КТК и нефтеперевалочный комплекс «Шесхарис» вблизи порта Новороссийск», - отметили в пресс-службе ведомства.

В Минэнерго сообщили, что на текущий момент отгрузка казахстанской нефти через Морской терминал КТК (пос. Южная Озереевка) и через нефтяной терминал «Шесхарис» порта Новороссийск осуществляется в штатном и плановом режимах.

Ранее в СМИ сообщалось, что крупный пожар произошел в грузовом терминале Новороссийского порта. Деревянные паллеты загорелись на площади 1,3 тысячи квадратных метров.


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