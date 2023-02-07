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Как повлияет спецналог для таксистов и курьеров на стоимость их услуг

7 Февраля 2023, 19:39
Как повлияет спецналог для таксистов и курьеров на стоимость их услуг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют ввести специальный налоговый режим для граждан, работающих с помощью онлайн-платформы. В их числе таксисты Яндекс, Uber и курьеры Wolt и Glovo, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Ляззат Рысбекова во время презентации проекта Социального кодекса в Сенате Парламента РК сообщила, что на онлайн-платформах заняты около 500 тысяч казахстанцев.

Журналисты в кулуарах заседания задали вопрос министру труда и социальной защиты населения Тамаре Дуйсеновой, не повлияет ли нововведение на повышение цен на услуги такси.

«Нет, не приведет. Компенсационные выплаты уже предусматриваются в их договорах по выплатам в бюджет и соцотчислениям. Средства будут отчисляться в рамках тех комиссионных выплат, которые они осуществляют посредникам или непосредственно онлайн-платформам. Дополнительных финансовых нагрузок никому не будет. Во-вторых, нет необходимости приносить дополнительные документы для регистрации, потому что они уже являются участниками публичного договора. Они заключили его с онлайн-платформой», - пояснила министр.

Она подчеркнула, что такие условия уже принял оператор платформы «Яндекс.Такси». Она пообещала встретиться на этой неделе с ассоциациями таксистов и еще раз прояснить условия налогового режима.

По словам Тамары Дуйсеновой, новшество направлено на стимулирование легальной занятости, а также на повышение уровня социальной защищенности граждан. С этого года гражданам, потерявшим работу, в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты из государственного фонда социального страхования и страховых компаний в размере 45% от прежнего дохода до 6 месяцев.


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