Как повлияет повышение цен на бензин и дизтопливо на стоимость других товаров и услуг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Болат Акчулаков ответил на вопрос касательно влияния повышения цен на бензин и дизтопливо на продукты питания и другие товары и услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр считает, что цена на горючее занимает незначительную часть в структуре ценообразования на другие товары.

«По вкладу цен на топливо в инфляцию - мы же не в два раза поднимаем цены. Мы поднимаем на 11% бензин, около 20% - по дизельному топливу. Но вклад роста цены товаров самого ГСМ, мне кажется, он достаточно сильно преувеличен на самом деле. Потому что, если вы заметите, посмотрите статистику 2021, 2022 годов. Цены не менялись на топливо, но товары все это время все-таки жили своей жизнью», - сказал Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

По его мнению, рост будет, но незначительный.

«Другой вопрос - рост надо контролировать. Поэтому, конечно, наверное, какой-то определенно рост будет. Но я думаю, что это все будет в пределах плановой инфляции. Доля во вкладе в общую инфляцию не будет большой», - резюмировал Болат Акчулаков.

Министр пояснил, что услуги такси, к примеру, безусловно, подорожают, но это не означает то, что если ГСМ повысится на 20%, то такси тоже должны повысить стоимость услуг на 20%, нужно смотреть на структуру ценообразования.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены повысить цены на бензин и дизельное топливо.