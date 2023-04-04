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    Как повлияет подорожавший бензин на инфляцию в стране, объяснил Премьер-Министр

    4 Апреля 2023, 10:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прокомментировал возможное влияние роста цен на ГСМ на инфляцию в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действительно, рост цен на ГСМ окажет определенное влияние на инфляционные процессы. Если посмотреть на прямое его влияние, то, учитывая долю потребительской корзины дизтоплива в размере 0,4 и бензина АИ-92 порядка 2%, это в среднем на душу населения, то прямое влияние на общий уровень инфляции составит порядка 0,35%. Это прямое влияние», - сказал Алихан Смаилов в кулуарах Правительства.

    По его словам, будет еще и опосредованное влияние.

    «Учитывая, что дизтопливо и бензин входят в структуру затрат наших производителей, будет определенный мультипликативный эффект, но, как вы правильно заметили, Глава государства ставит перед нами задачу по снижению уровня инфляции к концу года в два раза. Поэтому Правительство принимает системные и оперативные меры по сдерживанию инфляционных процессов», - отметил Премьер.

    «По итогам марта мы видим, что происходит заметное замедление темпов инфляции. Если в феврале годовая инфляция составляла 21,3%, то в марте видим уже 18,1%. Эта тенденция будет дальше продолжаться, будем дальше активно реализовывать наш комплекс мер, направленный на сдерживание инфляционных процессов», - добавил А. Смаилов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Цены и тарифы Топливо Инфляция
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