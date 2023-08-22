Как пострадал урожай из-за засухи в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году казахстанские сельхозтоваропроизводители столкнулись с проблемами, связанными с засухой и отсутствием поливной воды. Это сказалось на состоянии посевов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оперативным данным акиматов областей, на сегодня 45,1% посевов зерновых культур (7,8 млн га) находится в хорошем, 46% - в удовлетворительном (8 млн га) и 7,5% - в плохом состоянии (1,3 млн га). При этом, 181 тысяча га, или менее 1% зерновых посевов, погибли. Преимущественно это в Павлодарской области, при этом отмечаем, что данный показатель является ниже среднемноголетних. Для сравнения, в 2021 году, который также считался засушливым, погибло 3,8% посевов», - сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев во время заседания Правительства РК.

По его словам, из-за малого поступления воды со стороны Кыргызской Республики в Жамбылской области пострадало порядка 7,8 тысячи га, в том числе 1,2 тысячи га посевов такой социально значимой культуры, как сахарной свекла.

«В соответствии с Вашим поручением ведутся работы по объявлению ЧС регионального масштаба и покрытию расходов фермеров, ускоренной выплаты субсидии из республиканского бюджета в полном объеме и пролонгации кредитов», - добавил глава Минсельхоза.

Ранее сообщалось, что Жамбылская область до 80% воды получает по трансграничным водным артериям из Кыргызстана – рекам Талас и Шу, и не всегда стабильно. В этом году Кыргызстан столкнулся с дефицитом воды.

Массовый сбор урожая уже начали во всех регионах Казахстана. На сегодня убрано 2,4 млн га зерновых и зернобобовых культур.