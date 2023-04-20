Как попасть на программу ЭКО в рамках ОСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным алматинского филиала Фонда медстрахования, по программе «Аңсаған сәби» за счет ОСМС по итогам 2021-2022 годов благодаря ЭКО родились 4080 детей, еще 2100 женщин на сегодняшний день беременны, передает МИА «Казинформ».
Метод экстракорпорального оплодотворения – один из самых эффективных в борьбе с бесплодием. Ему поддаются практически любые формы женского и мужского бесплодия. Современные вспомогательные репродуктивные технологии способны предложить курс лечения бесплодия даже в таких случаях, когда, казалось бы, продолжение рода невозможно, утверждают репродуктологи.
Эксперты филиала ответили на вопросы о том, как попасть на процедуру ЭКО по квоте.
Для получения направления на ЭКО нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Организации здравоохранения по месту прикрепления пациента включают в электронный регистр диспансерных больных (ЭРДБ) лиц, страдающих бесплодием. После обследования и установления причин бесплодия в течение 12 месяцев, организации здравоохранения по месту прикрепления пациента на основании заключения профильного специалиста направляет документы пациента в комиссию по высокотехнологичным медицинским услугам местных органов государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы (Комиссия ВТМУ) для решения вопроса о проведении вспомогательных репродуктивных методов и технологий (ВРТ).
Медицинские организации, оказывающие помощь с использованием ВРТ в лечении бесплодия, вносят данные по процедурам ВРТ в медицинскую информационную систему.
Выбор медицинской организации для получения медицинской помощи с использованием ВРТ осуществляется пациентом. При принятии положительного решения комиссия регистрирует направление на госпитализацию на портале Бюро госпитализации с прикреплением пакета документов пациента.
В 2023 году по Казахстану на программу ЭКО выделено 7000 квот, в том числе по городу Алматы выделено 3,7 млрд тенге на 3192 случаев.
На сегодня по городу Алматы в рамках договора с Фондом медстрахования 7 медицинских организаций осуществляют реализацию экстракорпорального оплодотворения. Это:
- ТОО «Private clinic
- ТОО»МКЦР PERSONA«
- ТОО Фирма»Экомед«
- ТОО «Институт репродуктивной медицины»
- ТОО «Клиника AMD»
- ТОО «Нурай» ЭКО КЛИНИК
С полным перечнем клиник по Казахстану, оказывающих услуги по ЭКО, можно ознакомиться на сайте fms.kz.
Программа ЭКО с 2020 года осуществляется в пакете обязательного социального медицинского страхования. Достаточно быть застрахованным в системе, чтобы пройти программу ЭКО.
Главное показание для проведения процедуры – бесплодие, не поддающееся терапевтической коррекции. Причем претендовать на ЭКО может как семейная пара, так и пара, не состоящая в официальном браке, но в таком случае необходимо информированное добровольное письменное обоюдное согласие.
Проходить процедуру ЭКО могут граждане Казахстана, соответствующие медицинским параметрам, установленным Минздравом:
- репродуктивный возраст (от 18 до 42 лет);
- нормальный соматический статус;
- нормальный эндокринный статус;
- удовлетворительный овариальный резерв.