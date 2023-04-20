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    Как попасть на программу ЭКО в рамках ОСМС

    20 Апреля 2023, 12:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным алматинского филиала Фонда медстрахования, по программе «Аңсаған сәби» за счет ОСМС по итогам 2021-2022 годов благодаря ЭКО родились 4080 детей, еще 2100 женщин на сегодняшний день беременны, передает МИА «Казинформ».

    Метод экстракорпорального оплодотворения – один из самых эффективных в борьбе с бесплодием. Ему поддаются практически любые формы женского и мужского бесплодия. Современные вспомогательные репродуктивные технологии способны предложить курс лечения бесплодия даже в таких случаях, когда, казалось бы, продолжение рода невозможно, утверждают репродуктологи.

    Эксперты филиала ответили на вопросы о том, как попасть на процедуру ЭКО по квоте.

    Как встать на очередь по ЭКО?

    Для получения направления на ЭКО нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Организации здравоохранения по месту прикрепления пациента включают в электронный регистр диспансерных больных (ЭРДБ) лиц, страдающих бесплодием. После обследования и установления причин бесплодия в течение 12 месяцев, организации здравоохранения по месту прикрепления пациента на основании заключения профильного специалиста направляет документы пациента в комиссию по высокотехнологичным медицинским услугам местных органов государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы (Комиссия ВТМУ) для решения вопроса о проведении вспомогательных репродуктивных методов и технологий (ВРТ).

    Медицинские организации, оказывающие помощь с использованием ВРТ в лечении бесплодия, вносят данные по процедурам ВРТ в медицинскую информационную систему.

    Выбор медицинской организации для получения медицинской помощи с использованием ВРТ осуществляется пациентом. При принятии положительного решения комиссия регистрирует направление на госпитализацию на портале Бюро госпитализации с прикреплением пакета документов пациента.

    Сколько человек могут получить ЭКО в 2023 году?

    В 2023 году по Казахстану на программу ЭКО выделено 7000 квот, в том числе по городу Алматы выделено 3,7 млрд тенге на 3192 случаев.

    В каких клиниках можно пройти программу ЭКО?

    На сегодня по городу Алматы в рамках договора с Фондом медстрахования 7 медицинских организаций осуществляют реализацию экстракорпорального оплодотворения. Это:

    - ТОО «Private clinic

    - ТОО»МКЦР PERSONA«

    - ТОО Фирма»Экомед«

    - ТОО «Институт репродуктивной медицины»

    - ТОО «Клиника AMD»

    - ТОО «Нурай» ЭКО КЛИНИК

    С полным перечнем клиник по Казахстану, оказывающих услуги по ЭКО, можно ознакомиться на сайте fms.kz.

    Является ли услуга ЭКО бесплатной?

    Программа ЭКО с 2020 года осуществляется в пакете обязательного социального медицинского страхования. Достаточно быть застрахованным в системе, чтобы пройти программу ЭКО.

    Кто может рассчитывать на ЭКО?

    Главное показание для проведения процедуры – бесплодие, не поддающееся терапевтической коррекции. Причем претендовать на ЭКО может как семейная пара, так и пара, не состоящая в официальном браке, но в таком случае необходимо информированное добровольное письменное обоюдное согласие.

    Проходить процедуру ЭКО могут граждане Казахстана, соответствующие медицинским параметрам, установленным Минздравом:

    - репродуктивный возраст (от 18 до 42 лет);

    - нормальный соматический статус;

    - нормальный эндокринный статус;

    - удовлетворительный овариальный резерв.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Общество Медстрахование
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