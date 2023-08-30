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    Как попасть к узкому специалисту без направления участкового врача

    30 Августа 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Учитывая многочисленные обращения граждан относительно получения консультаций узкопрофильных специалистов, Министерством здравоохранения РК в прошлом году обновлены правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В соответствующем приказе Минздрава «Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях» предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики (участковый врач) в определенных случаях.

    Так, пациенту не нужно записываться и получать направление к узкому специалисту у ВОП при неотложных состояниях и травмах, в т.ч. офтальмологических, оториноларингологических и других; при оказании экстренной и плановой стоматологической помощи; при заболеваниях дерматовенерологического профиля.

    Прием к акушер-гинекологу и психологу осуществляется напрямую по месту прикрепления.

    Исключающим направление случаем является подозрение на заболевания онкологического и гематологического профиля.

    Напомним, что был утвержден маршрут «зеленый коридор», где пациент с подозрением на онкологическое заболевание в поликлинике проходит обследование за 18 дней.

    При повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая, а также по профилю заболевания динамического наблюдения можно также без направления попасть к узкому специалисту.

    Кроме того, не нужно получать направление для обращения в молодежные центры здоровья и для получения услуг передвижных медицинских комплексов и др.

    В итоге к узкому специалисту можно попасть без направлений в следующих случаях:

    - неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;

    - оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;

    - заболевания дерматовенерологического профиля;

    - приёмы к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления;

    - при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;

    - по профилю заболевания динамического наблюдения; – в молодежные центры здоровья;

    - при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая.

    В рамках своей квалификации ВОП (врач общей практики) должен быть широко ориентирован в основных медицинских специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от возраста и вида заболевания.

    ВОП осуществляет прием и посещение на дому, проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Здоровье
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