Как помогают развивать МСБ в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Социально-предпринимательские корпорации, созданные по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, призваны развивать малый и средний бизнес в регионах и городах республиканского значения. Рустем Куанышбаев, председатель правления АО «СПК «Astana» рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как с этой задачей справляется столичная СПК.

- Рустем Аскербекович, чем сегодня занимается СПК «Astana»?

- Наша основная цель – поддержка и развитие малого и среднего бизнеса в столице. Для этого мы привлекаем инвестиции в регион, предоставляем бизнесу земельные участки и нежилые помещения в аренду, выдаем займы субъектам предпринимательства для сдерживания цен социально значимых продовольственных товаров, координируем работу центра городских услуг iQala.

- У СПК «Astana» есть популярная программа «1000 мест – Уличная торговля». Чем программа выгодна предпринимателям?

- Особенность программы заключается в льготной арендной плате. Например, предприниматель, получивший земельный участок площадью 15 кв.м в Есильском районе, платит за аренду 360 000 тенге в год. Земельные участки разыгрываются на открытом тендере. С 2016-го года через конкурс выдано 674 земельных участков, что позволило 311 предпринимателям открыть свое дело. Отмечу, что социально уязвимые слои населения и қандастар могут получить земельный участок вне конкурса через НПП «Атамекен» и Фонд «Отандастар». За 5 лет действия проекта мы привлекли 1,1 млрд тенге инвестиций, а предприниматели программы обеспечили работой 1700 человек.

- Какие еще проекты в портфеле СПК?

- Мы помогаем некоммерческим организациям, которые хотят воплотить социальные проекты в жизнь. Для этого передаем в аренду нежилые помещения по льготным ценам. Сегодня в 8500 кв.м. нежилых помещений действуют 49 проектов. Они призваны помогать социально уязвимым слоям населения. Есть проекты, которые обучают матерей-одиночек современным профессиям, проекты, оказывающие психологическую помощь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, социальные, учебные, медицинские центры, аптеки и социальные магазины. Сегодня мы видим, как эти проекты расширяются, открываются филиалы, создаются рабочие места.

- Раз мы говорим о социальных проектах, поговорим о стабфонде. Насколько мне известно, сейчас стабфонд не хранит продукты на складах как раньше, а выдает займы. Не затрудняет ли такой механизм работу стабфонда при сдерживании цен?

- Да, решением Комиссии при акимате столицы стабфонд отошел от механизма хранения продуктов на складах и перешел на «оборотный механизм». При оборотном механизме мы выдаем льготные займы со ставкой вознаграждения в 0,01%. Оборотный механизм сократил расходы стабфонда на содержание склада, логистику, утерю товара в связи с истечением срока годности. Теперь эти средства направлены на увеличение объема продуктов. К тому же, если при хранении на складах продукты выпускались только при резком росте цен или в межсезонье, то сейчас мы сдерживаем цены круглый год на все наименования СЗПТ.

За 2020-2021 годы выдано 24 займа. Эти займы помогают не только эффективнее сдерживать цены на социально значимые продовольственные товары, но и привлекают бизнес для стабилизации цен. Субъекты предпринимательства получают льготный кредит и обязуются сдерживать предельные цены, установленные в договоре. Цены по договору ниже рыночных на 10-15%. Наша цель – обеспечить продовольственную безопасность как можно большему количеству жителей. Поэтому в этом деле бизнес помогает нам расширить количество торговых точек. Продукты со стабилизированными ценами продаются в более чем 400 магазинах города.

Сейчас мы начали практиковать выдачу форвардных займов, которые помогают предпринимателям уже с момента забоя скота или посева урожая гарантировать рынку в будущем сезоне продовольствие по низким ценам. За 2020-2021 годы было выдано 6 таких кредитов.

- Какие еще проекты совместно с предпринимателями реализует ваша корпорация?

- Мы привлекаем инвестиции в столицу. На сегодняшний день корпорация совместно с инвесторами реализует 226 инвестиционных проектов. На эти проекты привлечено около 1,32 трлн тенге инвестиции. По этим договорам планируется строительство различных социальных и коммерческих объектов. Проекты, реализуемые с инвесторами, помогают целому региону. Так, улучшается инвестиционный климат, увеличиваются налоговые поступления, люди получают работу.

Также мы привлекаем частные средства на реализацию социально ориентированного предпринимательства. В рамках инвестиционных проектов предприниматели устанавливают теплые остановки. Это полезный проект и для бизнесменов, которые могут вести коммерческую деятельность на этих остановках, и для жителей столицы. Сегодня за счет привлечения средств предпринимателей установлено 28 остановок по столице.

- В 2019-м году начал работу проект iQala по предоставлению услуг организаций ЖКХ по принципу «одного окна». Какие сейчас есть успехи у центра?

- Центр iQala – уникальный проект, который впервые был открыт в Казахстане. Исключительность центра заключается в предоставлении городских услуг организаций ЖКХ сектора в режиме онлайн. Раньше эти услуги предоставлялись только на бумажном носителе и потребителям необходимо было обивать пороги каждого офиса ЖКХ сервиса отдельно.

Возрастающий спрос на услуги iQala является подтверждением востребованности Центра среди жителей столицы. Так, за 2021-й год Центр оказал более 145 тысяч услуг. Это в два раза больше, чем за 2019-2020 годы.

Центр предоставляет 152 вида услуг 10 коммунальных служб, которые доступны горожанам 24/7 на портале www.iqala.kz.

- Какие планы у СПК по развитию малого и среднего бизнеса в городе Нур-Султане?

- Мы продолжим оказывать поддержку МСБ через реализацию программы «1000 мест – Уличная торговля» и предоставление нежилых помещений для ведения бизнеса. В ближайших планах увеличение объемов СЗПТ со стабилизированными ценами, расширение точек их реализации, наращивание объема инвестиций и привлечение иностранных инвесторов.