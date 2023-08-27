Как получить возмещение по депозиту, если пропустил сроки подачи заявления - ответ КФГД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Современный ритм жизни, постоянный круговорот дел и различные жизненные обстоятельства могут заставить забыть о решении важных задач. Представьте себе, у Вашего банка отозвали лицензию, а Вы по тем или иным обстоятельствам не успели в установленный срок подать заявление и получить возмещение по своему депозиту. Как быть в такой ситуации и может ли вкладчик все же рассчитывать на возмещение? На эти вопросы ответили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), передает МИА «Казинформ».

Подать заявление и получить выплату гарантийного возмещения можно по уважительной причине.

Что такое «уважительные причины» и какие обстоятельства к ним относятся?

Как отметили в КФГД, перечень уважительных причин установлен Законом о гарантировании депозитов и является исчерпывающим:

• поступление на воинскую службу;

• нахождение за пределами Республики Казахстан;

• оформление принятия наследства и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства;

• нахождение в местах лишения свободы;

• иные обстоятельства, установленные судом.

Каждая из вышеуказанных причин должна быть подтверждена документально.

Какие документы могут подтвердить наличие уважительной причины?

• в случае поступления на воинскую службу – документы воинского учета или сведения о подтверждении прохождения воинской службы в период срока выплат, предоставленные органами военного управления Министерства обороны Казахстана;

• в случае нахождения за пределами страны – паспорт с отметкой о пересечении границы и (или) иные документы, подтверждающие факт нахождения за пределами страны в период выплаты;

• в случае, если заявитель в период срока выплат принимал наследство вкладчика или у него были иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства – свидетельство о смерти вкладчика, свидетельство о праве на наследство по закону/завещанию и (или) иные документы, подтверждающие приобретение или открытие наследства, в том числе судебные акты;

• в случае нахождения в местах лишения свободы – приговор суда, вступивший в законную силу, и документ об отбытии наказания в месте лишения свободы;

• при иных обстоятельствах, которые были установлены судом – решение суда, вступившее в законную силу, содержащее в себе установление обстоятельств, препятствовавших обращению вкладчика за выплатой гарантии в течение срока выплат. Для получения такого решения вкладчик должен обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства с требованием установить факт того, что имелось обстоятельство, которое препятствовало подаче заявления на выплату гарантийного возмещения в течение всего срока выплаты.

При этом ко всем документам по вышеуказанным причинам есть одно важное требование – подтверждение беспрерывности обстоятельства, препятствовавшего обращению вкладчика за возмещением в течение срока выплат, который составляет 1 год с даты лишения банка лицензии.

Как подать заявление на выплату при наличии уважительной причины?

Специальная форма заявления размещена на сайте КФГД. Вкладчику необходимо ее распечатать, собственноручно заполнить и приложить к ней документы, подтверждающие наличие уважительной причины и иные документы (при наличии), определяющие право на получение возмещения.

После этого пакет документов необходимо передать лично в КФГД по одному из адресов:

• г. Алматы, A15P5B5, ул. Сатпаева, 30/8, 3 этаж;

• г. Астана, Z01А5АF2, ул. М. Габдуллина, 18, 1 этаж, н.п.№5.

Документы можно также отправить на почтовый адрес КФГД в Алматы и Астане (адреса указаны выше). Но в таком случае нужно обязательно нотариально заверить подпись вкладчика в заявлении.

Сколько дней рассматривается заявление и куда переводят средства?

КФГД рассматривает заявление в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и подтверждающих документов. Данный срок требуется КФГД для выплаты гарантийного возмещения на банковский счет вкладчика, указанный в заявлении, либо отказа ему в выплате.

В каких случаях в выплате по уважительной причине может быть отказано?

В выплате гарантийного возмещения может быть отказано при ненадлежащем оформлении или отсутствии подтверждающих документов:

• заявление на выплату заполнено некорректно или заполнено не в полном объеме (несоответствие данных приложенным документам либо отсутствие реквизитов, уважительной причины, подписи и др.);

• документы оформлены с нарушением требований законодательства РК (представлены не по установленным формам);

• представленные документы не подтверждают наличие уважительной причины, препятствовавшей подаче вкладчиком заявления в течение всего срока выплаты (например, заявитель обратился за выплатой со свидетельством о праве на наследство, выданным до завершения срока выплат по банку – то есть фактически вкладчик мог обратиться за выплатой возмещения и получить его в течение срока выплат и др.);

• не представлены документы, подтверждающие обстоятельство, препятствовавшее подаче вкладчиком заявления в течение всего срока выплаты или представлены не в полном объеме.

Каждое обращение вкладчика рассматривается КФГД в индивидуальном порядке, и в случае отказа, в письменном уведомлении КФГД вкладчику представляется полная информация о причине отказа с рекомендациями по устранению выявленных несоответствий.

Что делать, если вкладчику отказали в выплате возмещения по уважительной причине?

При наличии всех надлежаще оформленных документов, подтверждающих обстоятельство, препятствовавшее подаче заявления в течение всего срока выплаты, вкладчик вправе повторно подать заявление на выплату. Количество обращений в КФГД за получением возмещения не ограничено.

Может ли вкладчик подать заявление на выплату по уважительной причине в случае, если его средства были перечислены в ЕНПФ?

Да, может. Ему нужно будет также обратиться с заявлением и подтверждающими уважительную причину документами. КФГД направит в ЕНПФ соответствующее уведомление, после получения которого ЕНПФ осуществит возврат переведенных средств в КФГД в пределах остатка пенсионных накоплений на пенсионном счете вкладчика для учета добровольных пенсионных взносов.

При этом, как отметили в КФГД, законодательством о социальной защите предусмотрено начисление инвестиционного дохода на добровольные пенсионные взносы. То есть, по выбору вкладчика, сумму гарантийного возмещения он может получить в виде пенсионных выплат вместе с начисленным инвестиционным доходом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством о социальной защите.

Однако, если вкладчик намерен получить данные средства в КФГД, но в силу ситуации на финансовом рынке сумма пенсионных накоплений вкладчика на пенсионном счете для учета добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного, станет меньше, КФГД, в случае подтверждения уважительной причины, осуществит вкладчику выплату в полном объеме за счет средств специального резерва.

В течение какого периода вкладчик может подавать заявление на выплату по уважительной причине?

1) До полного завершения ликвидационного процесса по банку (то есть до даты внесения сведений о принудительной ликвидации банка в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров) либо

2) До наступления права вкладчика на получение пенсионных выплат из ЕНПФ за счет добровольных пенсионных взносов в соответствии с законодательством о социальной защите (в случае, если после истечения срока выплаты невостребованная им сумма возмещения была перечислена в ЕНПФ).

К кому можно обратиться, если у вкладчика остались вопросы по получению возмещения после истечения срока выплаты?

По любым вопросам, связанным с выплатой гарантийного возмещения, можно обратиться по бесплатному номеру колл-центра 1460 либо направить свои вопросы на [email protected] или в Telegram-чат @kdif_ask.

Кроме того, работники КФГД смогут помочь правильно оформить заявление по «уважительной причине» и проконсультировать по необходимой документации в офисах КФГД либо по номеру 8 (727) 312 24 49.

Предварительное обращение в КФГД по интересующему Вас вопросу до направления заявления позволит сэкономить Ваше время, предотвратить необоснованные расходы, а также минимизирует риски отказа в выплате из-за неправильного оформления документов.

В 2022 году КФГД завершил выплаты возмещения вкладчикам 9 ликвидируемых банков: «Валют-Транзит Банк», «Казинвестбанк», Delta Bank, Qazaq Banki, «Эксимбанк Казахстан», «Банк Астаны», Tengri Bank, AsiaCredit Bank, Capital Bank Kazakhstan.

По закону после истечения срока выплат невостребованные вкладчиками суммы КФГД перечислил в ЕНПФ на их пенсионные счета в качестве добровольных пенсионных взносов. При этом у вкладчиков есть право истребовать свои средства обратно.

Использовать эту возможность могут те депозиторы, которые по уважительной причине не смогли вовремя обратиться за возмещением, а также те, чьи средства не были перечислены в ЕНПФ.