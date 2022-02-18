Как получить субсидии на оплату арендного жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Отбасы банке рассказали о процессе получения субсидий на оплату арендного жилья, передает МИА «Казинформ».
Претендовать на поддержку государства смогут все казахстанцы, которые стоят в очереди по четырем категориям:
инвалиды 1 и 2 групп;
семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями;
дети-сироты
многодетные семьи.
Претендент на субсидирование должен будет зарегистрироваться на портале otbasybank.kz (маркетплейс «Баспана маркет»). Сделать это можно будет с помощью ЭЦП. Поэтому гражданам заранее нужно получить ее или проверить актуальность действующей электронной цифровой подписи.
После регистрации на портале, претендент на субсидирование заполняет типовое заявление на назначение ему выплат и находит подходящую квартиру или дом. Договор аренды составляется на портале по типовой форме в автоматическом режиме. Его там же, на платформе подписывает претендент на субсидирование (арендатор) и арендодатель.
«Другие документы, такие как удостоверения личности, свидетельства о заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении детей, справки о наличии или отсутствии жилья, сведения о прописке и доходах банк будет проверять самостоятельно, за счет интеграции с базами данных госорганов. После проверки всех данных о претенденте на субсидирование мы поможем открыть счет. На него заявитель должен будет перевести свою половину стоимости аренды. После этого банк добавляет оставшиеся 50 процентов и уже общую сумму в размере 100 процентов мы перечислим на счет арендодателя», - пояснила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.
Арендное жилье казахстанские семьи будут искать самостоятельно. При расчете его стоимости нужно учитывать несколько факторов. Они изложены в правилах назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде. Согласно им, цена за 1 кв. м. аренды жилья сформирована на основе ежегодного уровня МРП и определенного коэффициента области или города.
Также правилами определен предельный размер арендуемого дома или квартиры. Для семьи из 1-3 человек площадь жилья не должна быть более 40 кв.м, для семьи из 4-5 человек площадь жилья не должна быть более 60 кв.м., для семьи из 6 и более человек - площадь жилья не должна быть более 80 кв.м. Если жилье будет большей площади, то разницу оплачивает арендатор самостоятельно.
Например, для жителей Алматы стоимость 1 кв .м. жилья определена на уровне 2 759 тенге. Соответственно, семья из трех человек может найти себе арендное жилье стоимостью в пределах 110 тысяч тенге.
Выплачивать субсидии по аренде жилья Отбасы банк будет ежемесячно в течение срока действия договора аренды. Его можно будет расторгнуть раньше срока и заключить договор с новым арендодателем. Тогда процесс заявки на портале otbasybank.kz запускается снова.
Банк будет ежегодно мониторить получателей субсидий на их соответствие условиям и ежемесячно мониторить платежную дисциплину. А местные акиматы не реже одного раза в квартал будут проверять арендное жилье и тех, кто там проживает.
Правила назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде запрещают арендовать жилье у близких родственников, бывших супругов и у родственников супругов, а также пересдавать это жилье.
Напомним, что размер совокупного дохода семей, претендующих на субсидии по аренде за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не должен превышать величину 1 прожиточного минимума (1 ПМ=36 018 тенге).
Регион
Коэфф-т области
Стоимость 1 кв.м.
Для семьи
до 3 чел
Для семьи до 5 чел
Для семьи до 6 чел
Нур-Султан
1,11
2 759
110 378
165 568
220 757
Алматы
1,11
2 759
110 378
165 568
220 757
Шымкент
1,43
2 142
85 678
128 518
171 357
Акмолинская область
1,95
1 571
62 831
94 246
125 662
Актюбинская область
1,75
1 750
70 011
105 017
140 023
Алматиснкая область
1,61
1 902
76 099
114 149
152 199
Атырауская область
1,41
2 172
86 894
130 340
173 787
ВКО
1,78
1 721
68 831
103 247
137 663
Жамбылская область
2,24
1 367
54 696
82 045
109 393
ЗКО
1,82
1 683
67 319
100 978
134 637
Карагандинская область
1,52
2 015
80 605
120 908
161 211
Костанайская область
1,99
1 539
61 568
92 352
123 136
Кызылординская область
2,14
1 431
57 252
85 879
114 505
Мангистауская область
1,30
2 356
94 246
141 369
188 492
Павлодарская область
1,55
1 976
79 045
118 568
158 090
СКО
1,92
1 595
63 813
95 719
127 625
Туркестанская область
1,33
2 303
92 120
138 181
184 241