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    Как получить субсидии на оплату арендного жилья

    18 Февраля 2022, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Отбасы банке рассказали о процессе получения субсидий на оплату арендного жилья, передает МИА «Казинформ».

    Претендовать на поддержку государства смогут все казахстанцы, которые стоят в очереди по четырем категориям:

    инвалиды 1 и 2 групп;

    семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями;

    дети-сироты

    многодетные семьи.

    Претендент на субсидирование должен будет зарегистрироваться на портале otbasybank.kz (маркетплейс «Баспана маркет»). Сделать это можно будет с помощью ЭЦП. Поэтому гражданам заранее нужно получить ее или проверить актуальность действующей электронной цифровой подписи.

    После регистрации на портале, претендент на субсидирование заполняет типовое заявление на назначение ему выплат и находит подходящую квартиру или дом. Договор аренды составляется на портале по типовой форме в автоматическом режиме. Его там же, на платформе подписывает претендент на субсидирование (арендатор) и арендодатель.

    «Другие документы, такие как удостоверения личности, свидетельства о заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении детей, справки о наличии или отсутствии жилья, сведения о прописке и доходах банк будет проверять самостоятельно, за счет интеграции с базами данных госорганов. После проверки всех данных о претенденте на субсидирование мы поможем открыть счет. На него заявитель должен будет перевести свою половину стоимости аренды. После этого банк добавляет оставшиеся 50 процентов и уже общую сумму в размере 100 процентов мы перечислим на счет арендодателя», - пояснила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

    Арендное жилье казахстанские семьи будут искать самостоятельно. При расчете его стоимости нужно учитывать несколько факторов. Они изложены в правилах назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде. Согласно им, цена за 1 кв. м. аренды жилья сформирована на основе ежегодного уровня МРП и определенного коэффициента области или города.

    Также правилами определен предельный размер арендуемого дома или квартиры. Для семьи из 1-3 человек площадь жилья не должна быть более 40 кв.м, для семьи из 4-5 человек площадь жилья не должна быть более 60 кв.м., для семьи из 6 и более человек - площадь жилья не должна быть более 80 кв.м. Если жилье будет большей площади, то разницу оплачивает арендатор самостоятельно.

    Например, для жителей Алматы стоимость 1 кв .м. жилья определена на уровне 2 759 тенге. Соответственно, семья из трех человек может найти себе арендное жилье стоимостью в пределах 110 тысяч тенге.

    Выплачивать субсидии по аренде жилья Отбасы банк будет ежемесячно в течение срока действия договора аренды. Его можно будет расторгнуть раньше срока и заключить договор с новым арендодателем. Тогда процесс заявки на портале otbasybank.kz запускается снова.

    Банк будет ежегодно мониторить получателей субсидий на их соответствие условиям и ежемесячно мониторить платежную дисциплину. А местные акиматы не реже одного раза в квартал будут проверять арендное жилье и тех, кто там проживает.

    Правила назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде запрещают арендовать жилье у близких родственников, бывших супругов и у родственников супругов, а также пересдавать это жилье.

    Напомним, что размер совокупного дохода семей, претендующих на субсидии по аренде за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не должен превышать величину 1 прожиточного минимума (1 ПМ=36 018 тенге).

    Регион

    Коэфф-т области

    Стоимость 1 кв.м.

    Для семьи

    до 3 чел

    Для семьи до 5 чел

    Для семьи до 6 чел

    Нур-Султан

    1,11

    2 759

    110 378

    165 568

    220 757

    Алматы

    1,11

    2 759

    110 378

    165 568

    220 757

    Шымкент

    1,43

    2 142

    85 678

    128 518

    171 357

    Акмолинская область

    1,95

    1 571

    62 831

    94 246

    125 662

    Актюбинская область

    1,75

    1 750

    70 011

    105 017

    140 023

    Алматиснкая область

    1,61

    1 902

    76 099

    114 149

    152 199

    Атырауская область

    1,41

    2 172

    86 894

    130 340

    173 787

    ВКО

    1,78

    1 721

    68 831

    103 247

    137 663

    Жамбылская область

    2,24

    1 367

    54 696

    82 045

    109 393

    ЗКО

    1,82

    1 683

    67 319

    100 978

    134 637

    Карагандинская область

    1,52

    2 015

    80 605

    120 908

    161 211

    Костанайская область

    1,99

    1 539

    61 568

    92 352

    123 136

    Кызылординская область

    2,14

    1 431

    57 252

    85 879

    114 505

    Мангистауская область

    1,30

    2 356

    94 246

    141 369

    188 492

    Павлодарская область

    1,55

    1 976

    79 045

    118 568

    158 090

    СКО

    1,92

    1 595

    63 813

    95 719

    127 625

    Туркестанская область

    1,33

    2 303

    92 120

    138 181

    184 241

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жилье Общество
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