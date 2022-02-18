Как получить субсидии на оплату арендного жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Отбасы банке рассказали о процессе получения субсидий на оплату арендного жилья, передает МИА «Казинформ».

Претендовать на поддержку государства смогут все казахстанцы, которые стоят в очереди по четырем категориям:

инвалиды 1 и 2 групп;

семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями;

дети-сироты

многодетные семьи.

Претендент на субсидирование должен будет зарегистрироваться на портале otbasybank.kz (маркетплейс «Баспана маркет»). Сделать это можно будет с помощью ЭЦП. Поэтому гражданам заранее нужно получить ее или проверить актуальность действующей электронной цифровой подписи.

После регистрации на портале, претендент на субсидирование заполняет типовое заявление на назначение ему выплат и находит подходящую квартиру или дом. Договор аренды составляется на портале по типовой форме в автоматическом режиме. Его там же, на платформе подписывает претендент на субсидирование (арендатор) и арендодатель.

«Другие документы, такие как удостоверения личности, свидетельства о заключении или расторжении брака, свидетельства о рождении детей, справки о наличии или отсутствии жилья, сведения о прописке и доходах банк будет проверять самостоятельно, за счет интеграции с базами данных госорганов. После проверки всех данных о претенденте на субсидирование мы поможем открыть счет. На него заявитель должен будет перевести свою половину стоимости аренды. После этого банк добавляет оставшиеся 50 процентов и уже общую сумму в размере 100 процентов мы перечислим на счет арендодателя», - пояснила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Арендное жилье казахстанские семьи будут искать самостоятельно. При расчете его стоимости нужно учитывать несколько факторов. Они изложены в правилах назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде. Согласно им, цена за 1 кв. м. аренды жилья сформирована на основе ежегодного уровня МРП и определенного коэффициента области или города.

Также правилами определен предельный размер арендуемого дома или квартиры. Для семьи из 1-3 человек площадь жилья не должна быть более 40 кв.м, для семьи из 4-5 человек площадь жилья не должна быть более 60 кв.м., для семьи из 6 и более человек - площадь жилья не должна быть более 80 кв.м. Если жилье будет большей площади, то разницу оплачивает арендатор самостоятельно.

Например, для жителей Алматы стоимость 1 кв .м. жилья определена на уровне 2 759 тенге. Соответственно, семья из трех человек может найти себе арендное жилье стоимостью в пределах 110 тысяч тенге.

Выплачивать субсидии по аренде жилья Отбасы банк будет ежемесячно в течение срока действия договора аренды. Его можно будет расторгнуть раньше срока и заключить договор с новым арендодателем. Тогда процесс заявки на портале otbasybank.kz запускается снова.

Банк будет ежегодно мониторить получателей субсидий на их соответствие условиям и ежемесячно мониторить платежную дисциплину. А местные акиматы не реже одного раза в квартал будут проверять арендное жилье и тех, кто там проживает.

Правила назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде запрещают арендовать жилье у близких родственников, бывших супругов и у родственников супругов, а также пересдавать это жилье.

Напомним, что размер совокупного дохода семей, претендующих на субсидии по аренде за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не должен превышать величину 1 прожиточного минимума (1 ПМ=36 018 тенге).

Регион

Коэфф-т области

Стоимость 1 кв.м.

Для семьи

до 3 чел

Для семьи до 5 чел

Для семьи до 6 чел

Нур-Султан

1,11

2 759

110 378

165 568

220 757

Алматы

1,11

2 759

110 378

165 568

220 757

Шымкент

1,43

2 142

85 678

128 518

171 357

Акмолинская область

1,95

1 571

62 831

94 246

125 662

Актюбинская область

1,75

1 750

70 011

105 017

140 023

Алматиснкая область

1,61

1 902

76 099

114 149

152 199

Атырауская область

1,41

2 172

86 894

130 340

173 787

ВКО

1,78

1 721

68 831

103 247

137 663

Жамбылская область

2,24

1 367

54 696

82 045

109 393

ЗКО

1,82

1 683

67 319

100 978

134 637

Карагандинская область

1,52

2 015

80 605

120 908

161 211

Костанайская область

1,99

1 539

61 568

92 352

123 136

Кызылординская область

2,14

1 431

57 252

85 879

114 505

Мангистауская область

1,30

2 356

94 246

141 369

188 492

Павлодарская область

1,55

1 976

79 045

118 568

158 090

СКО

1,92

1 595

63 813

95 719

127 625

Туркестанская область

1,33

2 303

92 120

138 181

184 241