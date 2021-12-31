Как получить ЭЦП нерезидентам, сообщили в МИД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках пилотного проекта нерезиденты смогут получать электронные цифровые подписи через посольства и консульства нашей страны, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Пилотный проект реализован совместно Министерствами иностранных дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмичекой промышленности, а также внутренних дел.
Вышеуказанный проект будет работать в 11 дипломатических представительствах Республики Казахстан, расположенных в городах Вашингтон, Сеул, Бишкек, Москва, Прага, Дубай, Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Пекин.
Основная цель проекта – обеспечить возможность участия потенциальных инвесторов в онлайн аукционах Казахстана.
Физические лица – нерезиденты могут получить ЭЦП по принципу «одного окна». Для этого иностранному гражданину нужно иметь при себе паспорт, электронную копию паспорта (в формате pdf), электронную копию нотариально заверенного перевода ФИО на кириллицу, при необходимости и на латиницу (в формате pdf) и USB-flash накопитель (для сохранения ЭЦП ключей).
Юридические лица – нерезиденты могут получить ЭЦП также в загранучреждениях Республики Казахстан, предварительно зарегистрировавшись на сайте КГД МФ и получив БИН онлайн.
Услуга оказывается на бесплатной основе, в течении двух рабочих дней.
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