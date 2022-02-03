Как получить детский бесплатный авиаперелет казахстанским туристам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве культуры и спорта РК подробно рассказали об алгоритме получения бесплатного туристического перелёта для детей по Казахстану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, туристические перелеты для детей по Казахстану стали бесплатными.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О туристской деятельности в Республике Казахстан» разработаны и утверждены правила по субсидированию стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Республики Казахстан. Правила действуют с 1 января текущего года.

Субсидирование делает семейные авиаперелеты доступными, станет дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма.

«Данная мера является добровольной. Она доступна несовершеннолетним пассажирам, являющимся гражданином Республики Казахстан либо лицом без гражданства, имеющим разрешение на постоянное жительство в Республике Казахстан в возрасте до 17 лет включительно, применяется при перелете несовершеннолетнего пассажира с родителем или близким родственником;

распространяется по всей территории Республики Казахстан, будет осуществляться путем оплаты туроператору в сфере внутреннего туризма стоимости детских авиабилетов, включенных в реализованный туристский продукт», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Оператором по субсидированию детских авиабилетов является АО НК Kazakh Tourism.

Для получения детского бесплатного авиаперелета туристам необходимо обратиться к туроператору в сфере внутреннего туризма для приобретения туристского продукта и совершить запланированный отдых по всей территории Республики Казахстан.

Бесплатный авиаперелет совершается за счет средств туроператора в сфере внутреннего туризма.

«После реализации туристского продукта, для получения возврата потраченных сумм на детские авиабилеты туроператор в сфере внутреннего туризма обращается в АО «НК «Kazakh Tourism» с заявкой и необходимыми документами. Например, семья из 2-х взрослых и 2-х несовершеннолетних детей (10 и 12 лет) запланировала провести отдых в Мангистау. Семья приобрела турпродукт у туроператора в сфере внутреннего туризма стоимостью 500 тысяч тенге, включая авиаперелет для всех членов семьи в оба конца. Туроператором в сфере внутреннего туризма предоставлены бесплатные авиаперелеты для детей. Итого, сумма к оплате за турпродукт составила 400 тысяч тенге (за минусом стоимости детских авиабилетов в размере 100 тыс. тенге)», - добавила в ведомстве.