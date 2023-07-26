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    Как полицейские выявляют автодолжников в Астане

    26 Июля 2023, 12:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для повышения эффективности автоматического надзора за дорожным движением МВД разработало программу «Қорғау». Программа, анализируя данные уличных камер, сигнализирует на планшет ближайшего полицейского о приближении к нему опасного водителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Астаны.

    Стоит отметить, сотрудники департамента полиции столицы эффективно используют возможности интеллектуальной системы. Астанинские стражи порядка с помощью «Қорғау» не только повышают транспортную дисциплину на улицах города, но и выявляют

    автодолжников, которые имеют задолженности по алиментам и административным штрафам, а также перед юридическими и физическими лицами.

    В одном из случаев полицейские задержали 35-летнего водителя Toyota, который задолжал своим детям 8,2 млн тенге. Кроме того, на основании постановления частного судебного

    исполнителя была остановлена уже другая японская иномарка, владелец которой имел задолженность на сумму 22 млн тенге. Обе автомашины водворены на штрафную стоянку.

    А с начала года посредством программы «Қорғау» строевые подразделения ДП города установили 13 483 автодолжника с неоплаченным штрафом на сумму 734 млн 313 тысяч тенге.

    В целом с момента запуска системы в Астане на штрафстоянку водворено 460 автомобилей, выявлено 106 фактов управления авто с подложными номерами, где правонарушители были привлечены к административной ответственности и лишены прав сроком на 1 год.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Астана Транспорт МВД РК полиция
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