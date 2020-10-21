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    Как полицейские используют видеожетоны в ВКО

    21 Октября 2020, 20:31

    УСТЬ_КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане представители проектного офиса «Шығыс – Адалдық алаңы» провели мониторинг использования видеожетонов сотрудниками полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

    По словам руководителя проектного офиса «Шығыс – Адалдық алаңы» Маржан Бахыт, общественный мониторинг позволяет повысить качество оказания государственных услуг, устранить административные барьеры, бороться с бытовой коррупцией.

    «Видеофиксация проводится, в первую очередь, в целях противодействия коррупционным правонарушениям как со стороны полиции, так и со стороны участников дорожного движения. Использование таких устройств обеспечивает прозрачность и открытость деятельности правоохранительных органов. Благодаря этому мы можем без труда отслеживать и мониторить все действия сотрудников полиции и пресекать любые возникающие коррупционные риски, а также встать на сторону полицейского или гражданского лица в спорной ситуации», – сказала М. Бахыт.

    В целом, около 200 сотрудников дорожной полиции области получили видеожетоны. Часть из них нового образца. Они не только фиксируют все происходящее, но и автоматически проводят синхронизацию с электронной базой Нур-Султана, позволяя оперативно передавать данные для дальнейшего мониторинга. Полностью заменить старые видеожетоны планируется уже в начале 2021 года.

    Отметим, выгрузка данных происходит непосредственно после смены. Данные хранятся и могут быть извлечены в течение 30 дней. При этом, благодаря новой технологии, можно извлечь запись с конкретного времени, не просматривая при этом полный материал.

    Фото: Инфоцентр ВКО

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Коррупция
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