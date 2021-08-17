Как покоряла спортивные вершины форвард первой казахстанской команды по женскому футболу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Караганде почтили память прославленного форварда первой в Казахстане команды по женскому футболу Разии Нуркеновой. О ее невероятных достижениях и любви к спорту расскажет наш корреспондент.

«Каждая вершина, взятая в спорте, открывает множество новых, которые только предстоит покорить». Так говорила о жизни в спорте Разия Нуркенова – прославленный форвард первой в Казахстане команды по женскому футболу, мастер спорта РК и РФ по футболу, трехкратный чемпион РФ, обладатель Кубка России, обладатель Кубка чемпионов Содружества, главный тренер женской национальной сборной Казахстана.

Огромной утратой для всей спортивной общественности Казахстана и России стал безвременный уход из жизни Разии Тулеуовны в августе 2020 года.

Все, кто знал Разию Нуркенову, в своих воспоминаниях непременно говорят о ее огромной любви к спорту, преданности профессии и прекрасных человеческих качествах. Будучи лидером по духу и умелым организатором, за годы своей спортивной карьеры Разия Тулеуовна сумела завоевать высокий авторитет, как профессионал высочайшего уровня.

А начался путь замечательной спортсменки еще в школе. Однажды увидев зрелищную игру с мячом, маленькая Разия навсегда полюбила футбол. После уроков она с радостью бежала на тренировки, а со временем прекрасно освоила гандбол и стала кандидатом в мастера спорта.

Первым ее наставником стал заслуженный тренер Казахстана Олег Петрович Ли, воспитанники которого играли в сборной СССР по гандболу. Как вспоминала сама Разия Тулеуовна, ее путь в женский футбол начался в 1987 году с заметки в журнале «Собеседник»:

«После второго курса Карагандинского педагогического института нас по традиции направили на студенческую отработку. Мы поехали в Боровое. Там на глаза попался еженедельник «Собеседник», из которого мы узнали о том, что в Кишиневе пройдет первый Всесоюзный турнир по футболу среди женских команд на призы «Собеседника». Кстати, именно с этого события во всем Союзе начался бум женского футбола. Мы взяли газету и пошли к нашему ректору Султану Капаровичу Досмагамбетову с просьбой посодействовать в создании женской футбольной команды. Он с радостью поддержал и сказал: «Дерзайте!».

Были выделены необходимые финансы, и мы поехали на турнир. В команде были игроки из разных видов спорта: баскетбола, легкой атлетики, гандбола, лыжного спорта. Нас тренировали мальчишки, наши же друзья. Так в Казахстане появилась первая команда по женскому футболу», - говорится в статье.

Первый женский футбольный клуб «Олимп» в Караганде стал стартовой площадкой для Разии Нуркеновой, на которой она с 1987 по 1991 годы блестяще играла в качестве форварда под номером «10». В 1989 году в составе «Олимпа» она выступила на чемпионате Всесоюзного добровольного физкультурно-оздоровительного общества СССР. Это соревнование впоследствии было признано первым в истории женским чемпионатом Советского Союза по футболу.

Карагандинские футболистки участвовали практически во всех турнирах Советского Союза. На каждом присутствовали тренеры сборной команды, и каждый раз они отмечали Разию Нуркенову как игрока с высокой скоростью, невероятным чутьем и умением вовремя оказаться на той или иной позиции. Спортсменку стали чаще приглашать для участия в международных соревнованиях, в том числе на первый чемпионат мира по женскому футболу, который проходил в Китае в 1991 году.

В 1992 году наступил новый этап в спортивной карьере - Разия Нуркенова начала играть за российский футбольный клуб из Самары – ЦСК ВВС на позиции полузащитника в 1990-е годы, а затем и атакующим хавбеком вплоть до 2001 года. С этой командой она становилась трехкратной чемпионкой, четырехкратной вице-чемпионкой России, двукратным бронзовым призером и обладательницей Кубка России.

Пятнадцать лет активной игровой карьеры позволили Разие Тулеуовне набрать колоссальный практический опыт, что послужило мощной основой для дальнейшей, уже тренерской деятельности. В 2001 году она была назначена тренером спортивной школы ЦСК ВВС. С 2007-го являлась ассистентом старшего тренера женской юниорской сборной России. С 2009 по 2018 годы работала главным тренером в профессиональной женской команде ЦСК ВВС, одновременно была судьей УЕФА.

В 2017 году Разия Нуркенова открыла в Самаре первый частный футбольный клуб для девочек «Мега». Она была президентом и учредителем клуба, идею о котором вынашивала на протяжении нескольких лет. «Мега», где занимались девочки младше 12 лет, стала личным брендом Разии Тулеуовны, ведь родители приводили туда детей именно «под ее имя». Сегодня клуб успешно развивается, продолжая славные традиции, заложенные его создателем. Репутация, имя, которые Разия Нуркенова сделала себе как футболистка и как тренер, будут долго жить и помогать «Меге».

Покорив эту высоту – исполнив мечту о своей команде – Разия Нуркенова сделала очередной шаг по расширению тренерского горизонта. В 2018 году к известной наставнице позвонили из Казахстана с предложением возглавить национальную женскую сборную по футболу. После некоторых раздумий, которые, прежде всего, касались ее самарских подопечных, Разия Тулеуовна приняла приглашение руководства Казахстанской федерации футбола. Но даже находясь в другой стране, Разия Тулеуовна не теряла связь со своими девочками, дистанционно контролируя тренировочный процесс.

Вообще, умение Разии Нуркеновой быть поддержкой и опорой для близких, друзей и коллег независимо от расстояния, всегда являлось одной из самых сильных ее качеств.

Разия Тулеуовна была самой младшей среди восьми детей большой и дружной семьи. Родные вспоминают, что с малых лет Разия была сильной, целеустремленной и независимой. Она всегда помогала и подтягивала своих родных, потому все достижения семьи, говорят близкие, это результат огромного и многолетнего труда Разии Нуркеновой.

Главной опорой для самой спортсменки всегда была ее мама – Накыш Кабдоллакызы, а главным критиком ее побед и поражений – старший брат Сапар. Для всей семьи Нуркеновых Разия была образцом для подражания. Родные гордились и продолжают гордиться своей прославленной родственницей.

Гордость и глубокое уважение испытывают и те, кто когда-либо работал, учился у Разии Тулеуовны или играл вместе с ней в футбол. Как дочь и сестра она была хрупкой, ласковой и нежной, как коллега и друг – честной, преданной и справедливой, а как тренер – отзывчивой и любящей настолько, что воспитанницы называли ее второй мамой, ведь она всегда могла обнять и выслушать каждого.

Спортивные специалисты не раз отмечали, что именно с приходом Разии Тулеуовны в Самаре отношение к женскому футболу изменилось полностью. Ее воспитанницы были непременными призерами различных первенств, а в 2009 году стали чемпионками России – в чемпионате до 18 лет.

И в Казахстане, и в России о Разие Тулеуовне Нуркеновой вспоминают с огромным уважением и любовью. Как выдающийся игрок и тренер высокого уровня, она сумела внести неизмеримый вклад в развитие женского футбола обеих стран.

Имя Разии Нуркеновой громко звучит и в кругу международной спортивной общественности. В своем соболезновании по поводу безвременной кончины тренера президент ФИФА Джанни Инфантино сказал: «Ее наследие в качестве игрока и тренера ЦСК ВВС, помощника тренера женской юношеской сборной России, а с 2018 года главного тренера женской сборной Казахстана как на поле, так и вне его не будет забыто, и ее будет действительно не хватать».

Человек остается живым, пока в народе жива память о нем. Разия Нуркенова – это синоним безукоризненного мастерства, выносливости, профессионализма, человечности и добросердечия.

Ее яркий путь войдет в историю мирового спорта как пример высокопрофессионального и уникального в своем роде игрока и тренера.