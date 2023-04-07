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    Как подрос подаренный Президенту щенок Наурыз

    7 Апреля 2023, 16:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Наверное, многие помнят щенка по кличке Наурыз, которого подарили Президенту Касым-Жомарту Токаеву. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет, как подрос Наурыз.

    Судя по видео, которое распространилось в Сети, это уже не тот дрожащий комочек в корзинке, а шустрый малый, за которым нужен глаз да глаз. Авторы видео пообещали показать первую охоту Наурыза, его успехи и взросление. Кто знает, может быть, он когда-нибудь возьмёт Акорду под свою личную охрану?!

    21 марта в ходе посещения выставки собак пород тазы Президенту Касым-Жомарту Токаеву подарили собаку из этой породы.

    Как отметила разводчик чистокровных собак Анна Захарова, щенка зовут Наурыз.


    «Мы бы хотели сделать Вам подарок. Издревле казахская порода собак в Казахстане считалась одним из самых дорогих подарков. Благодаря принятому Вами новому закону о возрождении наших национальных пород собак, мы надеемся, что этот щенок поучаствует в разведении породы. У него есть документы, его зовут Наурыз. Родился он полтора месяца назад. Назвать его так было символично, потому что он был единственным в своем роде», - сказала Анна Захарова.

    Ранее сообщалось, что Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак».


    Законопроект по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак - тазы и тобет - охватывает широкий спектр направлений: создание научной базы, необходимой для сохранения этих пород путем научной оценки генетического качества, проведение селекционных осмотров, составление банка данных для осуществления статистического анализа наследственных болезней и патологий, ведения единой родословной книги.

    Основной целью законопроекта является установление правовых, организационных и экономических основ осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак тазы и тобет.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана
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