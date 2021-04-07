Как поддерживают оригинаторов семян в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах поддержки оригинаторов семян рассказал первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях расширения ассортимента семяочистительно-сортировального оборудования, приобретаемого в рамках инвестсубсидирования, в Правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях (утверждены приказом исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 317), были внесены изменения, включающие в себя субсидирование семяочистительно-сортировального оборудования, произведенного в странах СНГ и Украины», - написал Айдарбек Сапаров в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, также для поддержки оригинаторов по плодово-ягодным культурам включено приобретение техники для закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда (25%).

«Учитывая ограниченность бюджетных средств, увеличение нормативов инвестиционного субсидирования по обновлению селекционной и семеноводческой техники аттестованным производителям семян не представляется возможным», - заключил вице-министр.