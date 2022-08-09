Как поддержать ребенка во время переходного возраста

Проблема подросткового суицида в нашей стране стоит очень остро. Это тревожная ситуация зависит не только от самих подростков, но и от нас, взрослых. Каковы же причины, приводящие к необратимому?

Одна из главных причин - сложные отношения с родителями. Когда ребенок взрослеет, он старается отстаивать свое мнение, а мы считаем его еще маленьким для таких заключений. Появляется стена непонимания между младшим и старшим поколениями. Тут же присутствует «прессинг успеха». Родители настраивают ребенка на обязательный успех: получение высоких оценок, побед в соревнованиях. Страх ребенка не оправдать надежды родителей, гонка за успехом, создают у него невыносимое напряжение, с которым в итоге растущий организм не может справиться.

Другая причина - школьные проблемы. Они обычно связаны с неуспеваемостью, сложными отношениями с учителями или с взаимоотношениями в классе. Они приводят к снижению общей самооценки и сопротивляемости стрессам учащихся, незащищенности от негативного влияния окружающей обстановки.

Также важны взаимоотношения со сверстниками. Здесь важное место занимает любовь. В силу возрастных особенностей отношения между молодыми людьми эмоционально значимы. Любое охлаждение в привязанности, измена или уход к другому (-ой), воспринимаются как невосполнимая потеря, крах жизни.

Чувство одиночества – весьма частая причина суицидального поведения подростков. Порой дети переживают своеобразный феномен – «одиночество в толпе». Это когда их окружают родные, друзья, но дети чувствуют себя одинокими, эмоционально отвергнутыми.

Все это приводит ребенка к состоянию грусти и печали, к потере возможности получать положительные эмоции. Подросток, страдающий подавленным настроением, не имеющим поддержки и доверия, постоянно ощущает свою бесполезность, нежелательность, в силу чего может прийти к решению, что такая жизнь не имеет смысла.

Что можно посоветовать родителям, чтобы подросток мог избежать суицидальных мыслей. Открыто обсуждайте семейные и внутренние проблемы детей. Помогайте своим детям строить реальные цели в жизни и стремиться к ним. Обязательно содействуйте и поддерживайте их в преодолении трудностей, хвалите детей за реальные шаги. Любые положительные начинания молодых людей одобряйте, словом и делом. Ни при каких обстоятельствах не применяйте физические наказания. Больше любите своих подрастающих детей, будьте внимательными и, что особенно важно, деликатными с ними.



Автор: Фатима Багиярова



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