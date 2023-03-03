Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Как подать заявку на процедуру банкротства через egov.kz - видеоинструкция

    3 Марта 2023, 00:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов подготовил видеоинструкцию, как подать заявку на процедуру банкротства через egov.kz, передает МИА «Казинформ».

    Новый закон о банкротстве физлиц вводится в действие 3 марта 2023 года.

    Напомним, закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве физических лиц» и сопутствующие поправки в законодательство подписаны Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 30 января 2022 года.

    Вице-министр финансов Ержан Биржанов разъяснил положения нового закона, предупредив, что это не закон по списанию кредитов – процедура банкротства должна быть крайней исключительной мерой. С учетом международной практики введены 3 вида процедур.

    Ержан Биржанов при этом отметил, что социальная сторона защищена отдельными нормами.

    Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев назвал последствия банкротства физических лиц.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Банки Права человека
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 18 тысяч заявлений на банкротство поступило от граждан Казахстана
    Более 700 заявлений на применение внесудебного банкротства подали карагандинцы
    Заявления о признании банкротом подали 363 человека в Атырау
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров