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    Как планируют вывести из тени недобросовестные субъекты МСБ

    8 Сентября 2021, 13:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя комитета госдоходов Министерства финансов РК Жайдар Инкербаев поделился планами по выводу из тени недобросовестных субъектов МСБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во исполнение поручений Главы государства в Послании по увеличению доходов бюджета проводится масштабная работа. В частности, будет усилено направление по выводу из тени недобросовестных субъектов малого и среднего бизнеса, администрированию безналичных оборотов и соблюдению фискального законодательства. При этом основной упор делается на цифровизацию процессов», - сказал Жайдар Инкербаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, для снижения доли теневой экономики на 40% до 2025 года, совместно с Агентством финансового мониторинга РК ведется работа по актуализации Плана мероприятий по противодействию теневой экономике по всем сферам и отраслям экономики.

    «Во исполнение 42 шага Плана нации с 1 января 2021 года внедрено поэтапно всеобщее декларирование. Переход к всеобщему декларированию также снизит теневой оборот, уровень коррупции и обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет. В рамках электронного обмена сведениями с ОЭСР и Национальным банком, мы подписали многостороннюю конвенцию. Планируем начать обмен информацией с ОЭСР по финансовым счетам граждан РК в более чем 100 юрисдикциях», - отметил спикер.

    «На сегодня декларацию представили 476 тысяч человек или 99% от первого этапа всеобщего декларирования. Наиболее популярным способом подачи является мобильное приложение e-Salyq Аzamat, с помощью которого представлено 52% деклараций. Кроме того, планируется усовершенствовать Национальную систему прослеживаемости товаров в полноценном режиме», - заключил Ж. Инкербаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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