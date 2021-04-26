Как планируют модернизировать пенсионную систему в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством труда и социальной защиты населения РК по поручению Главы государства проводится работа по внесению изменений и дополнений в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Предложения по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы были выработаны созданной в 2019 году при Правительстве РК рабочей группой на основе построения долгосрочных актуарных моделей. Важным направлением в работе является совершенствование системы минимальных гарантий.

Следует отметить, что действующей Концепцией предусмотрен переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии с 2028 года. Поэтому механизм назначения минимальной гарантированной пенсии основан на действующей методике назначения базовой пенсии, но с совершенствованием определенных параметров.

Прорабатывается механизм назначения минимальной гарантированной пенсии, предусматривающий минимальный размер предлагается увеличить с 54% до 70% от прожиточного минимума (далее – ПМ); минимальный стаж участия уменьшить с 10 лет до 5 лет; убрать максимальное ограничение размера пенсии (сейчас максимальное ограничение составляет 1 ПМ при стаже 33 лет и выше).

Переход к минимальной гарантированной пенсии позволит обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения, единый подход ко всем гражданам, совершенствование системы минимальных гарантий, стимулирование формализации трудовых отношений, соответствует рекомендациям международных экспертов.

Еще одним из важных направлений модернизации является введение 5% обязательных пенсионных взносов работодателей (далее – ОПВР) с 2023 года.

Работодатели за счет своих средств будут перечислять в пользу своих работников обязательные 5% пенсионные взносы от доходов работника.

Главой государства одобрены подходы по изменению цели ОПВР от формирования условно-накопительной компоненты к пополнению индивидуальных пенсионных накоплений граждан, а также по внедрению индивидуальных целевых счетов в Едином накопительном пенсионном фонде с последующим их пополнением (по выбору вкладчика) частью пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и ОПВР с предоставлением права использования их на социальные нужды.

Также необходимо отметить, что в рамках Налогового кодекса РК для снижения нагрузки на работодателей представлены послабления в части отнесения на вычеты вводимых ОПВР.

Такой подход позволит сохранить адекватный уровень пенсионных накоплений вкладчиков при достижении пенсионного возраста (коэффициент замещения дохода после выхода на пенсию), соответствующий международным стандартам пенсионного обеспечения, а также реализовать право целевого использования пенсионных накоплений (на покупку жилья, оплату лечения) всеми вкладчиками в ближайшей перспективе.

Проект постановления Правительства РК «О проекте Указа Президента Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 841 «О Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года» согласовывается с заинтересованными государственными органами.