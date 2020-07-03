Как планируется праздновать Курбан айт в случае продления карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как планируется отметить Курбан айт, если продлятся карантинные меры, рассказал заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прогнозам институтов астрономии, нынешний Курбан айт выпадает на 31 июля. Однако, мы заранее за 10 дней до Курбан айта точно скажем, на какой день он придет», - ответил Ершат Онгаров в ходе онлайн-пресс-конференции в СЦК.

Заместитель председателя ДУМК также отметил, как совершать жертвоприношение, если карантин продлится.

«Если будет продлеваться карантин, мы будем принимать конкретные меры, как это было во время Ораза айта. Как вы помните, во время Ораза айта из-за карантинных мер айт намаз не проводился. Если будет продлеваться карантин, то к сожалению, мы не сможем совершать айт намаз в мечетях», - пояснил Ершат Онгаров.

«Жертвоприношения можно совершать удаленно или по заказу. Для этого мы постараемся создать все условия. Этими вопросами также будут заниматься и местные акиматы», - отметил наиб муфтий.

Ранее, Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало заявление по поводу проведения поминальных мероприятий в период пандемии COVID-19.



