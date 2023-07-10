Как пережить жару и сохранить здоровье - рекомендации врачей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Июль традиционно самый жаркий месяц, когда надо особенно беречься от палящего солнца. Особенно подвержено высоким температурам самочувствие пожилых людей, грудных детей, людей, которые работают на открытом воздухе, и имеющих хронические заболевания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения РК.



Сильное повышение температуры воздуха может вызывать истощение и тепловой удар, а также усугублять существующие проблемы со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистые, респираторные, почечные и психические заболевания. Негативные последствия жары для здоровья в значительной степени можно предотвратить с помощью простых рекомендаций.

В самое жаркое время дня – с 12 до 16 часов - старайтесь не выходить на улицу без особой необходимости и не заниматься делами, требующих больших физических нагрузок.

Если уже вышли на улицу, продумайте маршрут, чтобы побольше держаться в тени. Ни в коем случае, даже ненадолго не оставляйте детей и животных в закрытых машинах. Старайтесь время от времени охлаждаться, проводите 2−3 часа в день в прохладном месте (например, в общественных зданиях с кондиционированием воздуха).

Не допускайте перегрева и обезвоживания организма. Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей, желательно светлых тонов, обязательно надевайте легкие головные уборы, солнцезащитные очки и носите с собой бутылочку с водой.

Для защиты организма от обезвоживания необходимо регулярно пить воду или теплый чай, фруктовые соки, но не в холодном виде.

Наносите на кожу средства от загара, не используйте слишком много косметики.

В жаркую погоду старайтесь исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. В меню должна быть легкая пища – овощи, фрукты, отварная или тушеная рыба, курица, холодные супы и окрошки. Помните о правилах санитарной гигиены – тщательно мойте овощи и фрукты проточной водой, мясо, рыбу обязательно проваривайте.

Не рекомендуется употреблять алкоголь (в том числе и пиво), кофеин содержащие напитки и газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.

При появлении необычных симптомов и в случае, если симптомы не исчезают, обратитесь к врачу. Если вы замечаете, что у человека сухие горячие кожные покровы, признаки психического возбуждения, судороги, а также если он теряет сознание, немедленно обратитесь к врачу или вызовите «скорую помощь».