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    Как перевести пенсионные накопления в частные управляющие компании в Казахстане

    16 Августа 2023, 12:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Telegram-канал ЕНПФ опубликовал видео с инструкцией о том, как перевести пенсионные накопления в частные управляющие компании (УИП), передает МИА «Казинформ».

    Как ранее сообщали в ЕНПФ, такая услуга даст гражданам возможность участия в управлении их пенсионными активами, формирования своего собственного пенсионного плана, выбора альтернативной политики инвестирования своих сбережений.

    При переводе вкладчиком пенсионных накоплений в частную управляющую компанию за ним сохраняется право перевода его накоплений в другую управляющую компанию либо возврата под управление Национального банка, т.е. в ЕНПФ.

    Гарантию сохранности пенсионных накоплений государство предоставляет только по сбережениям, которые находятся в управлении Национального банка, т.е. в ЕНПФ.

    Ответственность за сохранность пенсионных накоплений, передаваемых в управление УИП, несет выбранный вкладчиком УИП.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Видео ЕНПФ Общество Финансы Пенсия
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