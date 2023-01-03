Как павлодарская служба 103 отработала праздничные выходные

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В праздничные дни нагрузка на скорую помощь в Павлодарской области выросла более чем в полтора раза. Уже 31 декабря количество вызовов, поступающих на пульт павлодарской областной станции скорой помощи, возросло почти на 50%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если обычно здесь принимают около 600 вызовов в сутки, то в последний день 2022 года их было 881. Однако пик пришелся на 1 января, когда служба 103 отработала 1051 вызов», - сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи.

Как отметили на станции, количество дорожно-транспортных происшествий в выходные не снизилось. Например, в ДТП в районе поселка Кенжеколь 1 января погибли два человека.

В этот же день скорая помощь отработала еще три аварии в Павлодаре, Иртышске и Экибастузе. В первых двух случаях речь шла о наезде на пешехода, в третьем - о столкновении автомобилей.

​«Очень много вызовов связано с ОРВИ и пневмонией, - сказала заместитель главврача павлодарской службы 103 Ирина Мищенко. - За последние трое суток помощь наших медиков понадобилась 886 пациентам, у которых диагностировали ОРВИ, и 60 больным пневмонией. Самое главное, что большая их часть - дети. Безусловно, особое внимание мы уделяли беременным женщинам и пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Несмотря на высокую нагрузку, наши медработники укладываются в нормативные сроки доезда и своевременно доставляют пациентов в больницы.

​Чтобы успевать в режиме аврала, в выходные дни были задействованы все резервные бригады скорой помощи. Более того, в этой работе участвовали и бригады, которые базируются на дополнительных пунктах на загородных трассах.

​На станции скорой помощи не исключают перегрузок на линии 103. Поэтому для случаев, когда жители Павлодарской области не могут дозвониться в службу, есть дополнительные номера: +7 (7182) 320024, 323778. В рабочие часы скорую помощь можно вызвать по номеру +7 (7182) 651814.

Кроме того, в службе действует специальный Telegram-бот. Чтобы обратиться в скорую через мессенджер, нужно подписаться на Telegram-бот и следовать элементарным инструкциям.



