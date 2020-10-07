Как партия «Ауыл» будет реализовывать инициативу молодых активистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе II Республиканского форума сельской молодежи, организованной Народно-демократической патриотической партией «Ауыл», председатель партии, депутат Сената Парламента РК Али Бектаев рассказал о том, как будет реализовываться инициатива молодых активистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня молодежь озвучила многие вопросы. Наша молодежь умеет выступать и выражать свои мысли. Очень правильно были высказаны предложения о создании Специального совета молодежи, экоотрядов. Такие экобригады, экоотряды будут работать с потребителями именно по контролю качества продукции. Молодежь сегодня предложила хорошие инициативы», - отметил Али Бектаев.

Что касается реализации этих вопросов, одна из форм реализации – доведение до государственных органов, до Правительства.

«Через свой депутатский запрос буду доводить те проблемы, которые касаются сельской молодежи, до государственных запросов. Завтра на пленарном заседании Сената представлю депутатский запрос об исполнении специального проекта «Ауыл – ел бесігі». Есть много вопросов, касательно обустройства села, открытия новых, постоянных мест для молодежи. Любая программа должна совмещать в себе не только решение социальных вопросов, инфраструктуры, но и обеспечение работой жителей сельской местности. Зачем строить новые здания, когда нет работы? Надо создавать рабочие места, открывать новые предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Скоро на своем съезде будем рассматривать программу партии, в которую войдут вопросы и проблемы молодежи в том числе», - заверил он.

Напомним, в ходе II Республиканского форума сельской молодежи, организованного Народно-демократической патриотической партией «Ауыл», молодые активисты партии выступили с предложениями по созданию комфортных условий в селе для развития собственного дела, по идеологическому воспитанию молодежи.