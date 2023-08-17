Как Париж готовится к летней Олимпиаде-2024

БРЮССЕЛЬ-ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - До начала Олимпийских игр в Париже остается менее года. Ранее Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже. Официальный документ был направлен Международным олимпийским комитетом в адрес Национального олимпийского комитета Республики Казахстан. О том, как идет подготовка к Олимпиаде-2024 и состоятся основные торжественные мероприятия, рассказывает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Париж был выбран хозяином 33-их Игр в сентября 2017 года на 131 сессии МОК в Перу. Изначальными кандидатами на проведение Игр в 2024 году были Будапешт (Венгрия), Гамбург (Германия), Лос-Анджелес (США), Париж (Франция), Рим (Италия).

По данным французской прессы, стоимость Олимпиады в Париже в настоящее время составляет 8,8 млрд евро. В то время как в 2017 году бюджет Игр во Франции составлял 6,6 млрд евро. Как отмечают эксперты, «подорожание» Олимпиады связано с повсеместным в Европе трендом роста инфляции. При этом СМИ Франции пишут, что указанный бюджет пока не учитывает дополнительные расходы, которые французские власти возможно понесут в связи с необходимостью обеспечения безопасности участников соревнований.

Главные мероприятия на территории Франции по случаю открытия Олимпиады начнутся 08 мая 2024 года, когда Олимпийский огонь официально прибудет из Греции в Марселе. При этом олимпийский факел, который официально зажгут в Олимпии, отправится на юг Франции по морю на историческом французском судне «Белена».

Это трехмачтовое судно впервые было спущено на воду в 1896 году. За свою историю пережило несколько крупных событий и стало одним из исторических символов Франции.

Марсель – стартовый пункт эстафеты Олимпийского огня во Франции

Организаторы не случайно избрали Марсель в качестве старта эстафеты Олимпийского факела во Франции. Сегодня это второй по численности город Франции, в котором проживает 870 тысяч человек (данные 2016 года).

Южный мегаполис и крупнейший порт Франции также славится многовековой спортивной культурой.

Поэтому Марселе сыграет важную роль в предстоящих Играх. На двух спортивных площадках — Марсельском стадионе и Марсельской пристани — пройдут олимпийские соревнования по футболу и парусному спорту.

Мэр Марселя Бенуа Пайан объявил, что огонь Олимпиады-2024 будут встречать в Старом порту, где будет организован большой фестиваль, посвященный этому событию. На местном стадионе «Велодром» также будет представлена гигантская олимпийская мозаика с изображением олимпийских колец, установленных под датой 2024 года.

В рамках подготовки к Играм Марсельская пристань, назначенная официальной площадкой Олимпиады-2024, с 9 по 16 июля текущего года принимала международные соревнования по парусному спорту - первое тестовое мероприятие следующих Игр. В Марсель приехало около 1200 человек, в том числе 352 спортсмена из 55 стран мира.

Тем не менее, некоторые жители Марселя в соцсетях отметили, что соревнования повлияли на их доступ к морю: на пляжах в центре города были созданы отдельные зоны для купания. Несмотря на это ряд французских комментаторов считает, что предстоящие соревнования увеличат количество туристов, прибывающих в Марселе, что особо актуально для местного туристического бизнеса, восстанавливающегося после негативных последствий пандемии COVID-19.

Маршрут Олимпийского огня по Франции

После прибытия на берег Франции, Олимпийский огонь начнет сухопутный путь по стране. Маршрут пройдет через 65 населенных пунктов Франции, прежде чем прибудет в Париж 26 июля 2024 года. В общей сложности символ Олимпиады пронесут по очереди около 10 тысяч человек.

Эстафета Олимпиады-2024 по замыслу организаторов, предложит общественности погружение в историю Франции. Будет сделана попытка установить связи между разными эпохами, выделив исключительные места, которые способствовали росту репутации и влияния Франции в каждый важный период ее истории.

Так, факел отправится в пещеры Ласко, археологические раскопки Алезии, средневековый город Каркассон, Версальский дворец и многие другие исторические места Франции. Осветит архитектурные шедевры, многочисленные церкви и аббатства, в том числе известное место Мон-Сен-Мишель.

Эстафета огня станет возможностью почтить память людей, которые оставили след в истории Франции. В частности, Жанны д'Арк в Орлеане, Роберта Шумана в Си-Шазель и Шарля де Голля в Коломбе-ле-Дё-Эглиз.

Следует отдельно отметить, что дизайн Олимпийского факела 2024 года выпала честь разработать французскому дизайнеру Матье Леханнеру, который родился в 1974 году и является всемирно известным специалистом.

М.Леханнер работает в самых разных творческих областях, от объектов до архитектуры, от искусства до дизайна продуктов, от уникальных предметов ручной работы до передовых технологий дизайна. Его проекты сочетают в себе инновации, магию, дизайн, науку, искусство и стремление повысить благосостояние пользователей.

Помогать организаторам будут 45 тысяч волонтеров со всего мира. Добровольцы будут работать по всей Франции на всех официальных объектах Олимпийских и Паралимпийских игр и будут играть ключевую роль во всех аспектах проведения мероприятия. Для того, чтобы быть волонтером на Олимпиаде в Париже необходимо знать английский и французский языки.

Тестовые соревнования до Олимпиады

Учитывая, что к Олимпиаде-2024 будет приковано внимание всего мира, организаторы планируют начать тестовые соревнования за 12 месяцев до старта Игр.

Как отмечает оргкомитет, тесты не предназначены для того, чтобы стать точной копией соревнований Игр, они призваны гарантировать, что Париж-2024 будет готов к лету 2024 года. Тестовые соревнования позволят организаторам выявлять и вносить любые изменения, которые могут быть необходимы для обеспечения максимально бесперебойной работы Игр.

Старт тестовым мероприятиям был дан в Марселе, где состоялось вышеуказанное соревнование по парусному спорту.

На эти дни в августе запланированы международные соревнования по триатлону в г.Париже. Особое внимание организаторов приковано к качеству воды в реке Сена, а также организации дорожного движения в период соревнований.

Программа тестирования завершится операционными тестами по легкой атлетике на стадионе «Стад де Франс» уже в июне 2024 года.

Культурная Олимпиада

«Культурная Олимпиада» - событие, призванное подготовить общественность к Олимпийским Играм 2024 года и обещает захватывающее сочетание спорта и культуры, заверяют организаторы предстоящих Игр.

В преддверии Олимпиады-2024 будет проведено несколько крупных мероприятий, в том числе Дни европейского наследия и Детско-юношеская олимпиада, что предоставит множество возможностей отметить уникальный и исторический характер этих Игр.

Специальный веб-сайт «Культурной Олимпиады» дает общественности возможность ознакомиться с полной программой мероприятий. Интерактивная карта и система фильтров позволяют пользователям выбирать событие по своему выбору в соответствии с близостью и собственными предпочтениями.

Церемония открытия Олимпиады в Париже

Церемония открытия Олимпиады-2024 планирует быть «революционной». Организаторы решили отказаться от традиционного открытия Олимпийских Игр в рамках стадиона. Было решено провести торжественное мероприятие на основной водной артерии г.Париж – реке Сена.

«Мыслить нестандартно, революционизировать Игры, но при этом оставаться доступными для широкой аудитории — вот задача, которую решает Париж 2024» - говорится на официальном сайте Олимпиады-2024.

Таким образом, парад спортсменов пройдет на реке Сене с лодками для каждой национальной делегации, которые будут оснащенными камерами, чтобы телезрители могли видеть спортсменов вблизи.

Двигаясь с востока на запад, 10,5 тысяч спортсменов пройдут через центр Парижа. Парад завершит свой 6-километровый маршрут перед Трокадеро, где будут проходить оставшиеся мероприятия олимпийского протокола и финальное шоу.

Между тем, большое внимание властей Франции будет уделено вопросам безопасности. Глава МВД Жеральд Дарманин публично объявил цель достичь нулевого показателя преступности к Олимпиаде. Для этого будет развернуто 2,8 тысяч дополнительных полицейских и жандармов к Олимпийским и Паралимпийским играм 2024 года.

Одновременно министерство туризма Франции намерено бороться с высокими ценами на гостиницы для гостей предстоящей Олимпиады. Без того дорогая стоимость проживания во французской столице рискует вырасти до двух, трех раз по случаю Олимпийских Игр.

Согласно исследованию одного из популярных сервисов поиска жилья, в данное время средний доход владельцев жилья во французской столицы варируется около 119 евро за сутки. Летом 2024 года цены могут подняться от 221 евро за ночь и выше.

Для того, чтобы сдержать такой рост цен министерство туризма Франции намерено подписать несколько соглашений с платформами аренды жилья для отслеживания необоснованного роста цен. Ожидается, что пользователи будут уведомлены, когда в рекламе будет указана цена, которая не соответствует средним ставкам в соответствующей географической области и определенного типа недвижимости. Упоминание будет видно на странице бронирования так что пользователь может бронировать жилье с полным пониманием ценообразующих факторов.