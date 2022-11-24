Как пациенту защитить свои права

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском областном филиале Фонда социального медицинского страхования проинформировали, как пациенту защитить свои права, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор филиала Лариса Гордеева на брифинге отметила, что зачастую пациенты не знают, куда обращаться, чтобы защитить свои права, если не сумели найти понимания при обслуживании в медицинской организации.

«Одной из главных задач фонда является защита прав пациента. На это в первую очередь обращают внимание наши эксперты, когда проводят контроль качества медицинских услуг или выясняют причины отказа в предоставлении медицинской помощи», - сказала Л. Гордеева.

По ее словам, первый и самый быстрый и удобный способ — это обратиться в службу поддержки пациентов медицинской организации. Она проводит внутренний анализ оказания медпомощи и клинической деятельности медицинской организации, выявляет нарушения стандартов и порядка предоставления медуслуг.

«Можно обратиться в сall-центр управления здравоохранения региона по номеру телефона: 8 800 808103. Медицинские организации подведомственны управлению, поэтому у пациента есть возможность повлиять на решение своего вопроса. Еще один способ - подать заявку, обратиться с жалобой через мобильное приложение Qoldau. Обращению присваивается номер, по которому впоследствии отслеживается статус обработки. Рассмотрением занимаются специалисты фонда. Они связываются с медицинской организацией, запрашивают информацию, проверяют качество оказания медицинских услуг, проводят анализ причины отказа в оказании медицинской помощи пациенту, при решении вопроса связываются с заявителем и дают ответ», - проинформировала Л. Гордеева.

Обращения можно подать через Saqtandyrubot в Telegram, единый Call-центр 1406, который принимает звонки круглосуточно. Обращения рассматриваются и распределяются в зависимости от категории и сложности по трехуровневой модели обработки информации. К первому относятся вопросы консультативного характера. Ко второму и третьему – обращения, требующие детального изучения.

«Пользователям официальных сайтов удобнее обратиться через сайт фонда социального медицинского страхования fms.kz и выбрать необходимую задачу в разделе «Народный контроль». В филиале, в кабинете приема граждан, проводятся индивидуальные консультации», - добавила Л.Гордеева.



