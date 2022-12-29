Как отремонтировать ТЭЦ без роста тарифов для населения – предложение сенатора

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сократить энергоснабжающие организации и усилить контроль над котельными малой мощности. Меры по улучшению сферы электро- и теплоэнергетики в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны озвучил сенатор Бакытжан Байахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации сенатора, в 2004 году подразделения региональных электросетевых компаний (РЭК) были выделены в отдельные организации и на их основе в каждом регионе были созданы энергоснабжающие организации, которые стали посредниками в передаче энергии. При этом депутат напомнил, что любая форма посредничества увеличивает конечную стоимость производства.

«В структуре тарифов за электроэнергию - 4,1% составляют затраты энергоснабжающих организаций. При общей выработке и потреблении электроэнергии с учетом всех потерь, общий объем средств энергоснабжающих организаций составляет 143 млрд тенге в год, которое без повышения тарифа можно направить на проведение ремонтной компании ТЭЦ, повышения заработной платы, определенное комиссией в результате обследования теплоисточников. Насколько значительна вышеуказанная сумма, можно понять, проанализировав подсчеты Министерства энергетики Республики Казахстан, что на ремонт 19 ТЭЦ в «красной» зоне риска нужно 182 млрд тенге», - возмутился Бакытжан Байахметов.

Вместе с тем, сенатор отметил важность проверки технического состояния котельных малой мощности, а также наделения Министерства энергетики правом контролировать не только магистральные и распределительные тепловые сети, но и котельные малой мощности. По его словам, большинство из них находятся в райцентрах и отапливают объекты социальной сферы и население. Их техническое состояние также порождает много вопросов, подчеркнул сенатор.



