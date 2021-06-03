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    Как отпразднуют платиновый юбилей Елизаветы II в Великобритании

    3 Июня 2021, 07:16

    ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Букингемский дворец огласил подробности того, как будет отмечаться 70-летие пребывания на престоле британской королевы Елизаветы II в следующем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    Королева перешагнет этот рубеж 6 февраля будущего года, но, как и во время золотого и бриллиантового юбилеев в 2002 и 2012 годах, торжества пройдут в июне, поскольку лето благоприятнее в плане погоды.

    Дни с четверга 2 июня по воскресенье 5 июня будут в Соединенном Королевстве нерабочими. Для этого так называемые Банковские каникулы, которые обычно отмечаются в последний понедельник мая, перенесут на 2 июня, а еще один выходной объявят в виде исключения.

    Сообщается, что королева предвкушает праздник и видит в нем возможность для себя,своей семьи и публики «немного повеселиться» после нынешнего года. Он выдался невеселым для Виндзоров из-за недавней кончины супруга королевы герцога Эдинбургского.

    Среди британских монархов Елизавета II - рекордсмен по продолжительности пребывания на престоле.

    В мире на сегодняшний день дольше ее царствовали три правителя: король Свазиленда Собуза II (82 года), Людовик XIV (72 года) и король Таиланда Пхумипхон Адульядет (70 лет).

    При этом неясно, следует ли считать Собузу, унаследовавшего престол четырехмесячным младенцем, поскольку большую часть его жизни Свазиленд был не суверенным государством, а британским протекторатом.

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    Великобритания
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