Как отпразднуют Наурыз мейрамы в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Празднование Наурыза в этом году в Костанае развернется сразу на трех разных площадках города. Праздничная атмосфера будет также создана и на вокзале, и в аэропорту областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году 22 марта проведение праздничных мероприятий Наурыз мейрамы запланировано на трех площадках: площадь перед областным акиматом, Костанай плаза, Жастар сарайы.Неизменным атрибутом праздника Наурыз, несомненно, является юрта. В сити-центре будет установлена инсталяция «Жеті қазына»»,- сообщила руководитель отдела культуры акимата Костаная Айслу Аубакирова.

Отмечается, что «Жеті қазына» занимает особое место в мировоззрении казахского народа. Для наших предков ценность представляли те вещи, которые помогали обеспечить безбедное существование: ер жігіт, ақылды әйел, жүйрік ат, қыран бүркіт, жүйрік тазы, берен мылтық, білім (мужественность джигита, красивая и умная жена, быстроногий скакун, охотничий беркут, преданный пес породы тазы, хорошее оружие, всесторонние знания).

«Первое впечатление о городе начинается с вокзала и аэропорта. В день празднования в город традиционно приедет очень много гостей из других регионов страны и ближнего зарубежья. Для создания праздничной атмосферы и формирования положительных эмоций в здании аэропорта города Костаная будет установлена полуюрта с элементами национального убранства, организация фотозоны с поздравлениями с Науырыз мейрамы из Костаная, а также угощения пассажиров баурсаками, наурыз-коже,- добавила А. Аубакирова. — На перроне железнодорожного вокзала будет установлены одна юрта и одна полуюрта с организацией фотозоны, выставки, угощениями национальными видами блюд, продажей сувениров».

Планируется, что в 22 марта в 11:00 на центральной площади состоится праздничная программа с поздравлением руководства области (города). Здесь же старт празднованиям даст по традиции Кыдыр-ата. Также запланировано театрализованное представление, в котором будут представители казахской интеллигенции, ханы, батыры и другие персонажи.

«На улице Алтынсарина пройдет выставка – продажа «Баурсак - символ солнца и счастья». В сити-центре широкий спектр традиционных ремесел казахского народа будет представлен на выставке «Город мастеров». Известные мастера-ремесленники представят изделия декоративно прикладного искусства, поделятся своим мастерством в изготовлении ювелирных украшений, вышивки, керамики, резьбы по дереву, национальных сувениров и др. Здесь же будут установлены алтыбаканы»,- сказала руководитель отдела культуры.

В целом, как было отметила А. Аубакирова, все мероприятия содержат большой потенциал для укрепления политической стабильности, дружбы и согласия в обществе.



