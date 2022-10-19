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    Как отпразднуют День Республики в Алматы

    19 Октября 2022, 14:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Праздничные и официальные мероприятия, посвященные Дню Республики, пройдут во всех восьми районах Алматы. В городе повсеместно состоятся различные конкурсы, выставки, ярмарки и другие культурно-познавательные мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    21 октября в 11:00 в малом зале им. Аль-Фараби в Казахстанско-Британском техническом университете состоится научно-практическая конференция, посвященная Дню Республики.

    В данном мероприятии примут участие бывшие депутаты Верховного Совета КазССР XII созыва, которые принимали исторический документ – Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР, представители научной интеллигенции, неправительственных организаций, депутаты маслихата Алматы, городских государственных структур.

    22 октября в 12:00 пройдет торжественная церемония награждения государственными и ведомственными наградами, благодарственными письмами в Казахстанско-Британском техническом университете.

    22 октября в 17:00 во Дворце Республики состоится торжественный концерт с участием звезд казахстанской эстрады. На торжественный концерт будут приглашены интеллигенция города, депутаты маслихата, представители государственных органов, организаций, лидеры политических партий, видные государственные и общественные деятели, студенты, военнослужащие.

    23 октября с 7:00 по 13:00 будет проведен массовый благотворительный забег Charity Music Run. Старт с парка Первого Президента. Планируемая численность участников – 1700-2000 человек. Забег будет проведен на следующих дистанциях: детский забег (2 км – 7-14 лет), скандинавская ходьба (10,5 км), бег на 10,5 км и 21км. Время сбора участников – 6:00.

    25 октября в 10:00 пройдет торжественное поднятие государственного флага и исполнение государственного гимна в рамках акции «Патриотизм дауысы» на площадке перед высокогорным комплексом «Медеу». В церемонии примут депутаты маслихата, представители государственных органов, организаций, лидеры политических партий, видные государственные и общественные деятели, студенты, военнослужащие (почетный караул, военно-духовой оркестр).

    Также в это время во всех районах города пройдет массовое исполнение государственного гимна (Алатауский район – на территории ледового дворца Almaty Arena, Алмалинский – перед зданием КБТУ, Ауэзовский – перед зданием Алматинского многопрофильного колледжа, Бостандыкский – Mega Almaty на Розыбакиева, Жетысуский – парк «Гульдер», Медеуский – площадь перед зданием Ғылым ордасы, Наурызбайский – перед зданием районного акимата, Турксибский – на арбате по ул. Сауранбаева).

    После исполнения гимна пройдет флешмоб «Қыран елім – Қазақстан» с участием студентов вузов, колледжей и военных учебных заведений.

    25 октября в 10:00 будет проведен республиканский фестиваль национальных видов спорта «Ұлттық дала ойындары». Место проведения – Алматинский ипподром по ул. Омарова, 10а.

    25 октября в 17:00 пройдет праздничный концерт на площади «Астана» с участием казахстанской звезд эстрады.

    После концерта будет запущен праздничный салют.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Культура Дата Общество День Республики
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