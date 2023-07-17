Как отпразднуют День города в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В акимате Костаная озвучили праздничные мероприятия ко Дню города, которые запланированы на 16-19 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на аппаратном совещании в городском акимате стало известно о том, как будет праздноваться День города в Костанае.

«Празднование Дня города начнется с 16 августа и продлится 4 дня. Для удобства населения массовые праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках города. В рамках празднования для костанайцев и гостей города запланированы экскурсионные автобусы, ретро дискотека, выступления творческих коллективов, книжные и художественные выставки-ярмарки.

Предусмотрена обширная программа в рамках этнофестиваля. Это – республиканский фестиваль «TҮRKFest», выступления фольклорных коллективов кызылординского и костанайского ансамблей, этношоу казахстанского бренда «Zeken Moda», который представит коллекции стилизованной национальной одежды. Кроме того, свою программу представят казахские батыры этнопроекта «Орда» из Алматы», - рассказали в пресс-службе акима города.

Также будут организованы творческие, молодежные, спортивные и детские площадки.

Вместе с тем, на праздновании Дня города запланированы выступления приглашенных гостей – диджей Рублев, The Jigits, Tanir&Tyomcha, Kalifarniya. Главным хэдлайнером дня города будет известный исполнитель Jah Khalib.

Празднование Дня города традиционно планируется завершить праздничным фейерверком.