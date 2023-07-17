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    Как отпразднуют День города в Костанае

    17 Июля 2023, 18:37

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В акимате Костаная озвучили праздничные мероприятия ко Дню города, которые запланированы на 16-19 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня на аппаратном совещании в городском акимате стало известно о том, как будет праздноваться День города в Костанае.

    «Празднование Дня города начнется с 16 августа и продлится 4 дня. Для удобства населения массовые праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках города. В рамках празднования для костанайцев и гостей города запланированы экскурсионные автобусы, ретро дискотека, выступления творческих коллективов, книжные и художественные выставки-ярмарки.

    Предусмотрена обширная программа в рамках этнофестиваля. Это – республиканский фестиваль «TҮRKFest», выступления фольклорных коллективов кызылординского и костанайского ансамблей, этношоу казахстанского бренда «Zeken Moda», который представит коллекции стилизованной национальной одежды. Кроме того, свою программу представят казахские батыры этнопроекта «Орда» из Алматы», - рассказали в пресс-службе акима города.

    Также будут организованы творческие, молодежные, спортивные и детские площадки.

    Вместе с тем, на праздновании Дня города запланированы выступления приглашенных гостей – диджей Рублев, The Jigits, Tanir&Tyomcha, Kalifarniya. Главным хэдлайнером дня города будет известный исполнитель Jah Khalib.

    Празднование Дня города традиционно планируется завершить праздничным фейерверком.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Культура Костанай
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