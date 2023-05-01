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    Как отпразднуют 1 Мая в Карагандинской области

    1 Мая 2023, 09:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В День единства народа Казахстана, 1 мая, жителей и гостей Карагандинской области приглашают на праздничные концерты, спортивные состязания, выставки и другие культурно-массовые мероприятия. Основные мероприятия пройдут в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    1 мая

    Центральный парк культуры и отдыха, 12:00–16:00

    Праздничное мероприятие «Қазақстан – достық мекені».

    В течение дня

    Выставка прикладного искусства ОО «Шебер».

    Праздничная выставка «Киіз үйдегі кітапхана».

    Дом культуры Нового Майкудука, 12:00

    «Бір шаңырақ астында!».

    Дом культуры «Молодежный», 12:00

    «Бірлігіміз жарасқан».

    Стадион «Литейщик», 10:00

    Открытое первенство ДЮСШ по футболу среди юношей 2008–2009 г. р.

    2 мая

    Карагандинский университет имени Е. А. Букетова, 06:00

    Ультрамарафон по маршруту Караганда – Туркестан.

    Праздничные мероприятия состоятся во всех городах и районах Карагандинской области.

    Например, в Сарани, на площади стадиона «Сункар», в 12:00 Фестиваль народных культур и концертная программа творческих коллективов города. Также пройдут спортивные соревнования и ярмарка-продажа «Праздничный дастархан».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Караганда День единства народа Казахстана
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