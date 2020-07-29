Как отпраздновать Курбан айт в домашних условиях, рассказали в ДУМК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 31 июля начинается первый день празднования Курбан айта. В телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» руководитель отдела шариата и фетвы ДУМК Хасан Аманкулов рассказал, как отпраздновать Курбан айт в домашних условиях.

«31 июля начинается первый день празднования Курбан айта. 30 июля будет день Арафа. Держать пост в день Арафа является сунной. В связи с карантинным режимом в мечетях страны не будут читать Курбан айт намаз. Обычно в мечетях собирается большое количество людей, поэтому было принято такое решение. Таким образом, празднование Курбан айта начинается с чтения Нафиль намаза, состоящего из четырех раката», - рассказал Хасан Аманкулов.

Он также посоветовал казахстанцам праздновать Курбан айт в кругу своей семьи.

«Раньше все навещали друг друга, собирались за праздничным дастарханом. Конечно, в этом году не рекомендуется так делать. Каждый в кругу своей семьи должен отпраздновать Курбан айт: приготовить любимое семейное блюдо, поговорить с детьми. По шариату в Курбан айт нужно делать подарки своим детям, потому что они должны почувствовать праздник. Почему дети любят праздновать Новый год? Они любят получать подарки от близких. Поэтому в праздник айт нужно сделать все возможное, чтобы порадовать своего ребенка. Раньше в мечетях мы организовывали различные спортивные игры, культурные мероприятия, викторины. В этом году, конечно же, приостановили. Учитывая санитарно-эпидемиологические нормы, в кругу семьи можно организовать праздник», - руководитель отдела шариата и фетвы ДУМК.

Он также подчеркнул, что совершать жертвоприношение на Курбан айт – это сауап.

«Курбан айт будет длиться три дня. В этом году жертвоприношение можно совершать онлайн. Если человек помогает кому-то, делает добро, у него поднимается настроение, в душе становится хорошо, будто большой груз упал с плеч. Поэтому состоятельные люди, либо те, кто может принести в жертву мясо скота, должен совершить жертвоприношение. Это сауап», - руководитель отдела шариата и фетвы ДУМК Хасан Аманкулов.

Напомним, Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт Qurban2020.muftyat.kz для совершения онлайн жертвоприношений. На сайте нужно заказать услугу жертвоприношения, выбрать регион, а затем ввести необходимые данные: ФИО, номер телефона, жертвенное животное, отметить, необходим ли отчет по жертвоприношению. После успешного заказа на Whats App поступает сообщение о совершении жертвоприношении с фото и видео отчетом

В этом году празднование Курбан айта приходится на 31 июля, 1 и 2 августа. В связи с тем, что ограничительные меры были продлены до 2 августа, республиканские мечети закрыты, 31 июля в мечетях Казахстана не будут читать Курбан-айт намаз.

В минувшую пятницу, на онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы обратился к казахстанцам с просьбой не завышать цены на скот, не думать о собственной выгоде и учитывать положение народа.



