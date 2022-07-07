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    Как отпраздновать Курбан айт и не заболеть

    7 Июля 2022, 21:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране, с целью недопущения распространения СOVID-19 и острых кишечных инфекций среди населения во время празднования Курбан айт, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля дал ряд рекомендаций, передает МИА «Казинформ».

    В частности, рекомендовано производить убой скота только при наличии ветеринарной справки либо воспользоваться возможностью организации жертвоприношения в онлайн-режиме с подачей заявок на сайт Qurban2022.kz.

    Не использовать блюда домашнего приготовления при проведении различных мероприятий на объектах общественного питания и представляющих услуги по проведению обрядовых мероприятий. При приобретении пищевых продуктов, особенно молочных и салатов, обращать внимание на сроки годности. Не покупать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли. Не оставлять приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на два часа. Не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, но если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо подвергнуть термической обработке (прокипятить или прожарить). Постоянно поддерживать чистоту в жилом помещении и соблюдать правила личной гигиены, не давать маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца, использовать для приготовления пищи только свежие продукты.

    Также во время проведения массовых мероприятий, в местах массового скопления людей, в закрытых помещениях рекомендовано соблюдать дистанцию, носить маски и чаще обрабатывать руки антисептиком.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Минздрав РК Здравоохранение Безопасность Общество Коронавирус в РК
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