Как отметят Рождество в Казахстане в условиях пандемии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Православные Казахстана с 6 на 7 января начнут праздновать Рождество Христово. В Алматы главное богослужение праздника пройдет в отреставрированном Вознесенском кафедральном соборе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздничные богослужения пройдут во всех храмах страны. В связи с этим Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр обратился казахстанцам.

«На протяжении всего периода пандемии Православная Церковь строго и неукоснительно придерживалась предписаний санитарных врачей, эпидемиологов и медицинских специалистов для предотвращения распространения инфекции. В наших храмах действовал и продолжает действовать масочный режим, соблюдается социальная дистанция, ведется тщательная обработка помещений и предметов антисептиками. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой необходимо придерживаться строгого соблюдения санитарных норм», - сказал Митрополит Александр.

Он отметил, для того чтобы выполнить указания врачей и обеспечить социальную дистанцию и при этом дать возможность верующим посетить храмы в праздник Рождества Христова, на больших городских приходах будут совершены несколько богослужений.

Так, в Вознесенском кафедральном соборе Алматы праздничные богослужения пройдут:

6 января - в 16 часов и в 23 часа;

7 января – в 7, в 9 и в 17 часов.

В Успенском кафедральном соборе Нур-Султана:

6 января - в 17 часов и в 23 часа;

7 января – в 7, в 10 и в 17 часов.

Для тех, кто по состоянию здоровья и в силу различных обстоятельств не сможет посетить храмы в день Рождества Христова, будут организованы трансляции ночной Божественной Литургии на YouTube-канале Semirechie и на официальной странице Казахстанского Митрополичьего округа в Instagram.

Сегодня Глава Православной Церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил Литургию в Константино-Еленинском соборе города Нур-Султан, которая предваряет празднование.

Пресс-секретарь Алматинской епархии Русской православной церкви в Казахстане протоиерей Евгений Иванов пояснил, что следить за соблюдением правил будут сотрудники храмов. На полу будет разметка с обозначением места для соблюдения дистанции.



