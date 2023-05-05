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    Как отметят День защитника Отечества в Абайской области

    5 Мая 2023, 14:25

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 7 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества. Эта дата памятна и как день основания Вооруженных сил Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В честь праздника во всех районах Абайской области учреждения культуры подготовили десятки мероприятий – концерты, выставки, смотры и парады патриотических песен, конкурсы, познавательные обзоры, встречи и многое другое.

    Для гостей и жителей Семея 7 мая в 11:00 часов на центральной площади будет проходить праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. Здесь же в 19:00 состоится фестиваль патриотических песен, который продолжится выступлением звезд отечественной эстрады.

    В течение всего дня в областном музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых можно будет посетить выставку, посвященную 105-летию писателя, Халық қаһарманы Касыма Кайсенулы «Өткен заман батырлары туралы…».

    В областном историко-краеведческом музее Семея 7 мая объявлен «Днем открытых дверей» в честь очередной годовщины основания Вооруженных сил Республики Казахстан.

    В домах культуры и сельских клубах Абайского, Бородулихинского, Урджарского и Аягозского районов также пройдут праздничные концерты.

    Историко-краеведческий музей Аксуата проведет для своих посетителей фотовыставку «Айбын», рассказывающую о службе молодых армейцев. На центральной площади района развернется патриотическое мероприятие «Елім менің».

    В центральных библиотеках Аксуатского, Урджарского районов и в областной библиотеке имени Абая 3 мая с утра будут проходить книжные выставки, викторины, информационные часы и военно-патриотические эстафеты.

    Патриотические часы, встречи, обзоры на тему «Верность Родине – священный долг» проводятся в центральной библиотеке Семея и ее филиалах.

    С 5 по 9 мая включительно в Урджарских и Кокпектинских районных библиотеках планируют проведение тематических обзоров, выставок, блицев, литературных вечеров на патриотическую тематику.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия Дата Абайская область
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