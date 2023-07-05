Как отметят День столицы и День города в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 6-го и 9-го июля пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню столицы и Дню города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления внутренней политики, 6-го июля программа начнется в 10.00 с книжно-иллюстративной выставки «Елімнің жүрегі – Астана» в областной библиотеке им. С.Муканова и фотовыставки «Астана - болашақтың қаласы в QYZYLJAR АRT center.

На главной площади в 12.00 жителей и гостей города с Днем столицы поздравит аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров.

На центральной площади пройдет праздничный концерт «Асқақтаған ел ордам-астанам», спортивные и национальные игры, художественный мастер-класс на тему «Астана-арман қала», будет работать интерактивная площадка.

На стадионе «Динамо» планируется городской турнир по стритболу и соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, чемпионат города по футболу среди любительских команд

9-го июля, в День города Петропавловска, пройдет торжественное мероприятие с участием акима города «Арман қалам». Запланирован показ национальной одежды известных казахстанских дизайнеров. Пройдет викторина среди жителей на знание истории города, акция «Пожелай любимому городу», детский конкурс красоты и таланта «Маленькая Мисс-Петропавловск-2023», конкурс рисунков «Петропавл - сүйікті қаласы», концертная программа «Музыкальный вояж» творческого объединения «Октава». Будет работать выставка товаров местных производителей, интерактивная площадка. Дети смогут поиграть с аниматорами.

В парке «Северная звезда» на озере Пестром запланированы чемпионаты города по триатлону и футболу среди любительских команд, спортивная показательная программа фитнес-клуба, вечерняя молодежная концертная программа «Түнгі қала», фестиваль красок.

В этом году столице Казахстана исполняется 25 лет, городу Петропавловску – 271 год.