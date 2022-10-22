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    Как отметят День Республики в СКО

    22 Октября 2022, 23:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ко Дню Республики запланировали культурно-массовые, образовательные мероприятия, открытие социальных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге руководитель управления культуры Досбол Абдриисов сообщил, что в музейном комплексе «Резиденция Абылайхана» откроется выставка «Тәуелсіздік – бабалардың ұраны», в библиотеке им. С. Муканова пройдет информационный час на тему «My Republic of Kazakhstan», в казахском музыкально-драматическом театре имени С. Муканова представят спектакль «Елім-ай», в областном театре кукол – «Менің домбырам», в ТРЦ «Рахмет» центр обучения языкам проведет интеллектуальную игру «Кім жүйрік?».

    «Под эгидой Ассамблеи Народа Казахстана пройдут серии патриотических мероприятии среди различных этносов региона, массовые экологические акций «Жаңа Қазақстан. Таза табиғат» с привлечением молодежи. Республиканская акция «Жанашыр Жүрек» для поддержки социально-уязвимых категорий граждан будет длиться в течение месяца», - проинформировал Д. Абдриисов.

    23-го октября откроется международный фестиваль ремесленников «Qyzyljar - шеберлер мекені» с участием мастеров из регионов Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России.

    «В Петропавловске народные гуляния начнутся 24-го октября на центральной площади и завершатся 25-го октября праздничным концертом «Қыран елім – Қазақстаным!» с участием группы «Ninety One», - добавил Д. Абдриисов.

    По информации руководителя управления внутренней политики Кемела Оспанова, в районах области планируется открытие 15 социально-значимых объектов. В том числе новые производства, детская площадка, хоккейный корт, сельский клубу и дом культуры после капитального ремонта.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Культура Акимат Дата Общество День Республики
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