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    Как отметят День пожилых людей в Астане

    29 Сентября 2022, 15:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 октября в Казахстане отмечается День пожилых людей. В честь этого праздника столичные учреждения культуры, образования, спорта проведут ряд мероприятий, концертов, благотворительных акций, направленных на проявление заботы, уважения, бережного отношения к старшему поколению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    С 20 по 29 сентября в социальных сетях проводится челлендж с роликами, где дети поздравляют своих бабушек и дедушек. В течение этой недели районные акиматы развозят продуктовые корзины одиноко проживающим пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. 29 сентября в физкультурно-оздоровительном комлпексе «Ондирис» в честь Дня пожилых проходят состязания по тогызкумалак, шахматам, шашкам, настольному теннису среди активных пенсионеров.

    Централизованная библиотечная система города также в стороне не осталась. 30 сентября в 15:00 в детской библиотеке №2 состоится вечер-встреча «Возраст осени прекрасный».

    30 сентября акцию «Адреса заботы» в рамках проекта «Школа волонтеров» проведет КГУ «Астана жастары». В этот день волонтеры посетят одиноко проживающих пожилых астанчан и вручат им продуктовые корзины.

    В честь праздника во всех школах и детских садах проводятся классные часы и открытые уроки о бережном отношении к старшему поколению.

    В последний день сентября среди виновников торжества проведут конкурс по курсам кройки и шитья «Джинсовый рай».

    В этот же день в актовом зале Центра социального обслуживания «Қамқор» состоится концерт «Золотые россыпи».

    В 12:00 1 октября Государственный театр танца «Наз» приглашает на благотворительный концерт «Қариялар - халық қазынасы».

    В 18:00 3 октября в Государственной академической филармонии им. Е.Рахмадиева в честь праздника и 35-летия со дня образования ветеранской организации состоится концерт «Ардагерлер ұйымының шежіресі/Летопись ветеранского движения».

    В праздничной программе октября, приуроченной ко Дню пожилых людей, также традиционный спортивный фестиваль по шахматам, городской открытый турнир по тогызкумак и многие другие мероприятия.

    Фото: www.tagesspiegel.de

    Автор:

    Ринат Дусумов

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