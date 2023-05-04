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    Как отметят День Победы в Алматы

    4 Мая 2023, 11:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев в Алматы организована церемония возложения цветов с участием ветеранов и актива города, прохождение военнослужащих торжественным маршем, праздничный концерт эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы с участием звезд казахстанской эстрады. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Как мегаполис готовится к майским праздникам рассказал заместитель председателя Алматинского городского Совета ветеранов Серик Курмангалиев. По традиции ветераны активно участвовали в разработке концепции празднования Дня Победы в городе Алматы.

    «Нами совместно с акиматом города разработан план-мероприятий, состоящий из 41 пункта. Основной акцент сделан на чествовании ветеранов и тружеников тыла. Местные власти празднично украсят места проведения мероприятий, а по всему городу будут оформлены билборды, медиаборды LED-экраны. В этом году будут изготовлены 50 тысяч единиц ленты «Жеңіс». Для их активного распространения будут привлечены волонтеры», - сообщил он на брифинге в РСК.

    Пройдут возложения венков совместно с акимами районов к мемориальным доскам, монументам, памятникам героев войны, находящимся на территории города: монумент Б. Момышулы, мемориальные доски Т. Бигельдинова, С. Нурмагамбетова, Р. Кошкарбаева, памятники А. Молдагуловой и М. Маметовой, С. Нурмагамбетова, бюст С. Луганского, мемориалы «Вечная память сынам отчизны», «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину».

    Также будет обеспечено тематическое оформление, развернуты МАФы, сцена для концерта, шатры для ветеранов, полевая кухня.

    Кроме того, будет продемонстрирована выставка современной казахстанской военной техники и вооружения.

    Для создания жителям праздничного настроения одновременно в нескольких локациях будут организованы культурно-массовые мероприятия.

    С 10:00 до 14:30 часов на площади перед Вознесенским Собором (парк 28-ми гвардейцев-панфиловцев) пройдет концертная программа.

    С 11:00 до 16:30 часов на Арбате (пересечение улиц Жибек жолы и Панфилова) и в сквере им. Ш.Валиханова состоятся аналогичные концерты для жителей и гостей города.

    В других районах пройдут различные праздничные мероприятия, в Алатауском районе пройдет 7 мая.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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