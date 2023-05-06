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      История Казахстана

    Как отметят День Победы в Абайской области

    6 Мая 2023, 15:47

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году Победе в Великой Отечественной войне исполняется 78 лет. Ежегодно в честь этой даты проводятся вечера встреч с ветеранами, концерты, патриотические смотры и часы. В Абайской области к празднику проведут более 40 мероприятий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    С 4 по 9 мая в городской центральной библиотеке Семея и ее отделениях проводится цикл выставок под общим названием «Слава доблести вечна».

    С 5 по 10 мая посетителей областной универсальной библиотеки имени Абая ждет масштабная книжная выставка писателей «Великая Победа, которую не забудут поколения».

    Казахский музыкальный театр драмы имени Абая в 17:00 6 мая в честь праздника покажет спектакль «Завтра была война». В центральной библиотеке Аягозского района будет организована читательская конференция «Дитя в тылу врага», приуроченная к 105-летию со дня рождения писателя, ветерана Великой Отечественной войны Касыма Кайсенова, а также книжная выставка «Ерлікке тағзым».

    8 мая литературно-мемориальный музей Достоевского приглашает посетителей на литературный вечер «9 Мая – День Победы».

    В 10:00 центральная библиотека Аксуатского района откроет книжную выставку «Жеңістің рухы биік, даңқы мәңгі». Вечером на берегу реки Иртыш в Курчатове состоится патриотическая акция «Жеңіс көріністері».

    9 мая музеи Семея проведут «День открытых дверей», вход для посетителей будет бесплатным.

    В 10 утра в парке Победы в Семее возложат цветы к Вечному огню, а после начнется фестиваль патриотических песен «Ұрпаққа ұран болған Ұлы Жеңіс!».

    Спустя два часа состоится открытие сезона на Арбате. Мероприятие будет сопровождаться ярмаркой ремесленников и художников, а также исполнением военных песен.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата Абайская область
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