Как отметят День Независимости в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Независимости учреждения культуры, образования, спорта Астаны организуют десятки мероприятий, способствующих повышению политической культуры и гражданской солидарности жителей города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В эти дни в организациях образования столицы проводится декада «Тәуелсіз ел ұрпақтары», книжно-иллюстративная выставка «Қазақстан жасампаздық жылдары», исторические познавательные и воспитательные часы, состязания среди школьников, круглые столы, научные конференции, соревнования по компьютерной графике и другие мероприятия.

В Астане состоится открытие инновационной лаборатории по электронике и телекоммуникациям в Высшем колледже Astana Polytechnic.

По улице Культегин откроют ясли-сад №98 «Мирас» на 290 мест.

I Республиканский конкурс «Жас өрен» проведет Государственная академическая филармония им.Еркегали Рахмадиева.

Также ко Дню Независимости в 19:00 часов 14 декабря во Дворце мира и согласия для горожан организуют гала-концерт «Тәуелсіздік – ел ұраны».

В этот же день районные Центры активного долголетия проведут праздничные концерты и культурно-познавательные мероприятия. А в стенах ЕНУ им.Гумилева состоится конференция «Желтоқсан қаһармандары».

15 декабря в 19:00 на легкоатлетическом манеже Qazaqstan в честь праздника пройдет BATYRS’ BATTLE. Мероприятие организовано при поддержке акимата города. Вход для всех свободный.

15 декабря в Астане пройдет патриотический автопробег с участием молодежи, праздничная концертная программа ко Дню Независимости РК «Қазақстан Ұлы дала Елі», турнир по единоборствам.

15 и 16 декабря на сцене Nomad City Hall можно будет посмотреть драму К.Жунисова «Алаш». Начало в 19:00.

С 15 по 17 декабря в честь праздника будет проходить открытый кубок Астаны по стрельбе из лука.

В этом году открытие лыжного сезона «Алғашқы қар» состоится 16 декабря на лыжной трассе. Начало в 11:00.

С 16 по 18 декабря во Дворце Независимости организуют открытый чемпионат столицы по парным танцам во всех категориях и возрастах.

Также с 16 по 19 декабря в столице пройдут национальные танцевальные спортивные игры. Церемония открытия состоится во Дворце мира и согласия в 12:00 дня 17 декабря.

В честь праздника в городе будут проводиться благотворительные мероприятия, акции поддержки детей, малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Предусмотрена выплата единовременной социальной помощи участникам декабрьских событий 1986 года с предоставлением им санаторно-курортного лечения.