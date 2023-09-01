Как отметят День города в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы со 2 по 30 сентября в честь Дня города пройдет более 100 культурных, спортивных, развлекательных и экологических событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Откроет праздничный месяц этнокультурный фестиваль «Ұлы дала – көшпенділер әлемі». Он пройдет 2-3 сентября в археологическом парке «Боралдайские сакские курганы». Участники из Малайзии, Башкортостана, Дагестана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран представят традиции, обычаи, национальные игры и музыку кочевых народов.

«Мы ожидаем, что на это мероприятие соберутся более 7 тысяч человек. Свои таланты на фестивале продемонстрируют сильнейшие этномузыканты и спортсмены, охотники с ловчими птицами и мастера прикладного искусства», - сказал на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления культуры Алматы Гани Майлибаев.

Далее 6 и 7 сентября в парке Кок-Тобе состоится фестиваль классической музыки «Алматы Көк-Төбе Опера» с охватом около 3 тысяч человек, а с 8 по 17 сентября в центральном парке культуры и отдыха запланированы вечера Алматинского кино - Almaty cinema.

9-10 сентября жители и гости города могут насладиться вечерами джазовой и инструментальной музыки - Jazz на «Недельке». Концерты пройдут в сквере возле фонтана «Неделька» на пересечении улиц Байсеитовой и Кабанбай батыра.

Кроме того, 9 сентября состоится ежегодный фестиваль книг Кitap Fest. Он пройдет на Арбате по улице Жибек Жолы.

«За 9 лет своего развития из не слишком большого культурного мероприятия Kitap Fest превратился в общереспубликанскую интеллектуальную платформу, на которой проходят самые масштабные книгообмены страны, редкие лекции, встречи с писателями, презентации книг и конкурсы. Стоит отметить, что в событии участвовало более 20 тысяч человек, 85 книжных магазинов, 65 лидеров мнения поделились любимыми произведениями», - рассказал Гани Майлибаев.

В этот же день, 9 сентября, на площади Абая пройдет фестиваль электронной музыки Ethnotronica Almaty - здесь лучшие этно-исполнители на главной open-air-сцене города выступят в коллаборации с электронными артистами из Казахстана. Эксклюзивное трехчасовое шоу создаст лучшие коллективы и солисты из Венгрии, Грузии, Узбекистана, Тывы, Горной Шории и Казахстана. Погружению в необыкновенный мир завораживающих звуков традиционных инструментов, блестяще переплетенных с новым звучанием, помогут dance-группы из Грузии и Узбекистана.

В этом году с 10 по 30 сентября в мегаполисе после трехлетнего перерыва в 11-й раз пройдет Artbat Fest. Арбат украсят уникальные smart-объекты казахстанских художников. Участниками фестиваля станут гости из США, Индии, Германии, Чехии, Южной Кореи, Австралии, Монголии.

10 сентября в театре традиционного искусства «Алатау» будет организован республиканский фестиваль жыр-терме «Ұлағат сөзім ұрпаққа», направленный на усиление чувства патриотизма и национального духа народа, укрепление национальной целостности. 10-17 сентября в КазНТОБ имени Абая пройдет ХII международный конкурс вокалистов Бибигуль Тулегеновой.

12-13 сентября на площади перед домом офицеров пройдут концерты фольклорной музыки «Ғасырлар үні», а 13-14 сентября на площади Абая жителей и гостей мегаполиса ждет «Фестиваль оркестров» под открытым небом.

15-16 сентября на площади Абая запланирован II международный конкурс исполнителей «Алматым жүрегімде». На сегодня участники из 15 стран подтвердили свое участие. Также 15-17 сентября одновременно в 8 районах города и на пешеходных улицах Панфилова и Жибек жолы состоится, не менее массовое событие под названием «Туған күніңмен, Алматым!». Как отмечают организаторы, праздник перенесет горожан в недалекое прошлое и погрузит в атмосферу 80-90 годов. Любители живой музыки смогут послушать исполнения Live band команд, а любители поностальгировать, смогут послушать песни старой Алматы на площадке любимой Льдинки.

16 сентября на площади перед театром традиционного искусства «Алатау» пройдет ретро-концерт «Алматы түні» с участием группы «Дос-Мукасан».

Самым главным и массовым ивентом является Apple Fest. Мероприятие пройдет с 16 по 17 сентября в Парке Первого Президента, который на два дня станет гигантским Алма-парком.

«В прошлом году знаменитый яблочный базар на Apple Fest, городскую ярмарку вкуса и другие площадки Алма-парка, в том числе спортивные и концертные, посетили около 100 тысяч алматинцев и гостей южной столицы, в этом году организаторы ожидают, что современный мега-ивент, призванный возродить славу Алматы, как уникального яблочного края, привлечет еще больше людей. Ведь это праздник, где рады всем! Увеличится и количество продаваемых областными хозяйствами яблок – 127 тонн против 100 тонн в прошлом году. Также на Apple Fest пройдет награждение алматинцев, которые внесли особый вклад в развитие города, это будут представители различных волонтерских организаций», - поделился глава управления.

Все локации города будут соединены автобусным сообщением. Транспорт изменит график работы до 00:00. Вечером 16 и 17 сентября горожан ожидает не менее творческое и зрелищное мероприятие с участием звезд казахстанской эстрады «Алматы кавер шоу» (оно будет проводиться вместо ежегодного фестиваля «Гакку дауысы») на площади Астана и музыкальный фестиваль «Сағындым Алматымды». Кроме того, 16-17 сентября на улицах Панфилова и Жибек жолы пройдут спортивные мероприятия. Все желающие могут состязаться по қазақ күресі, тоғыз құмалақ, асық ату, бұқа тартыс, қошқар көтеру, салмақ көтеру, арқан тартыс и другие.

Также 16 сентября в театре традиционного искусства «Алатау» пройдет фестиваль национальной музыки «Асыл мұра», а 17 сентября музыкальный фестиваль «Алматы жұлдыздары» на площади Абая. На этой же площади с 22 по 26 сентября пройдет международный многодневный баскетбольный турнир под эгидой международной федерации баскетбола (FIBA) - «Almaty Quest», 27 сентября пройдет концерт фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы и группы «Fly», а 28 сентября - молодежный музыкальный фестиваль «Almaty Vibe».

Помимо всех упомянутых мероприятий, в городе будут проходить различные выставки, акции, выступления цирковых артистов, благотворительное шоу, бесплатные мастер-классы артистов Государственного театра кукол для детей, показ спектакля, конкурс чтецов, концерты, презентации, чемпионат города по боевым видам единоборств, велопробег, спортивные фестивали, массовый забег, горная гонка и другие.