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    Как отметят 200-летие Кокшетау

    24 Мая 2023, 14:56

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Город Кокшетау был основан как военное укрепление в 1824 году. Накануне 200-летия областного центра аким Кокшетау Бауржан Гайса поделился на прошедшем брифинге планами, чего ждать в юбилейный год кокшетауцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам градоначальника, подготовка к праздничной дате уже началась. В городе будет реализовано сразу несколько проектов. Часть из них связана с благоустройством.

    В частности, планируется закольцевать дорогу вокруг озера Копа. Тут будет реализовано сразу несколько проектов: дорога от моста до ул. Кенесары, от Кенесары до развилки, от развилки до Красного Яра. Дорога предполагает четырехполосное движение.

    «Уже вышли проекты и мы провели конкурсы по дороге от Сарыарки в сторону Красного Яра. Также планируем дорогу по проспекту Назарбаева вывести на объездную трассу, проект сейчас на экспертизе. По дорогам большой объем - это более 20 млрд тенге. Если нас поддержат, всю эту работу мы начнем делать», - сказал Б. Гайса.

    В планах также сделать парк возле ДК «Кокшетау» и завершить Парк борцам революции, реконструкция которого идет уже несколько лет.

    «Мы отработали по городу порядка 18 локаций, которые хотим сделать скверами. Сейчас разрабатываем эскизные проекты. Мы печатали эскизы в СМИ, призывали кокшетауцев вносить свои предложения. Ну и, соответственно, на 200-летие мы разработали план культурно-массовых мероприятий по городу: каждый месяц будет идти под определенной эгидой», - добавил аким.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Кокшетау
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