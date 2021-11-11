Как отметят 150-летие Ахмета Байтурсынова в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел совещание по вопросу подготовки празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram главы региона.

Уже в следующем году отмечается 150-летний юбилей Ахмета Байтурсынова. Для этого Указом Президента РК была утверждена государственная комиссия, разработан республиканский план. Из 60 пунктов республиканского плана за исполнение 23 поручений акиматы областей несут ответственность, в том числе на Костанайскую область возложено 8 конкретных мероприятий.

«Стоит отметить, что в преддверии юбилея село Карасу переименовано в село А.Байтұрсынұлы, а также реализованы проекты по улучшению транспортной инфраструктуры Жангельдинского района на сумму более миллиарда тенге, - отмечает А. Мухамбетов. — В частности, в районном центре села Торгай благоустроена улица Ахмета Байтұрсынұлы, проведен ремонт дороги на участке Шұбалаң-Қарасу-Көкалат, отремонтирован ряд улиц. По просьбам местного населения построен мост через реку Ұлыжыланшық, соединяющий села Акколь и А.Байтұрсынұлы и другие инженерные объекты».

Кроме перечисленных мероприятий, акиматам городов и районов глава региона дал поручение обеспечить выполнение всех научно-просветительских, культурно-массовых и других имиджевых мероприятий, предусмотренных в республиканском и областном планах.

Так как юбилейную дату планируется отметить на международном уровне под эгидой ЮНЕСКО, в связи с этим в регионе запланированы международные научно-практические конференции, организация научно-познавательной экспедиции на родину Ахмета Байтурсынова.

«Совместно с управлением культуры и акиматом Жангельдинского района рассматривается вопрос по открытию сезонно-исторической и арт-площадки, также проводится проработка по содержанию и формату Визит-центра, посвященного А.Байтурсынову. Кроме того, в 2022-2023 учебном году за счет средств местного бюджета обладателям знака «Алтын белгі» будут присуждены гранты имени Ахмета Байтурсынова по педагогическим и инженерно-техническим специальностям, значимым для области»,- добавил А. Мухамбетов.

Также аким области поручил провести текущие ремонты памятников А.Байтұрсынұлы, расположенных в городах Костанай, Аркалык и Аулиекольском, Жангельдинском районах.