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    Как отметили День государственных символов в Карагандинской области

    4 Июня 2021, 23:17

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В честь Дня государственных символов Республики Казахстан в Карагандинской области прошли авто- и велопробеги, различные акции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Традиционно празднование Дня государственных символов в городах и районах области началось с одновременного исполнения гимна. В 11:00 во всех госучреждениях, организациях образования и культуры сотрудники исполнили гимн страны.

    В Караганде по инициативе Молодёжного ресурсного центра на улицах города проведена акция «Мен Патриотпын» по раздаче флажков, магнитов и сладостей. Горожан также угощали шоколадками «Казахстан». В акции приняли участие волонтёры городского штаба, депутаты молодёжного маслихата и др.

    Среди карагандинцев прошла и викторина на знание государственных символов.

    «Символы Казахстана — особая ценность для каждого гражданина страны. Казахстанцы трепетно относятся к государственным знакам своей страны, ведь они стали воплощением их единства и миролюбия, чести, гордости и независимости. Дорогие земляки! От лица молодёжи города Караганды в этот праздничный день желаем вам благополучия, счастья, мира! Пусть процветает наша Родина – Республика Казахстан!» — поздравила горожан с праздником руководитель Молодёжного ресурсного центра Караганды Сымбат Аубакирова.

    В Шахтинске и прилегающих к нему посёлках в честь праздника проведена акция «Менің елімнің рәміздері» и #MenіńTýym. Жителям рассказали об истории госсимволов, их значении и роли как для всей страны в целом, так и для каждого казахстанца в частности, а также вручили памятные подарки.

    Не остались в стороне и деятели культуры. Во всех ДК прошли онлайн-концерты, конкурсы рисунков для детей. На центральной площади Шахана транслировалась радиопередача «Туған жерім – мақтанышым менің!».

    В Сатпаеве с раннего утра атмосферу праздника создал велопробег. Горожан поздравил аким Аскар Идрисов, который тоже участвовал в мероприятии.

    «Велопробег проводится в поддержку Дня государственных символов как знак нашего единства, патриотизма, любви к Родине, здорового образа жизни и посвящён 30-летию независимости страны», – отметил Аскар Идрисов.

    Символично, что в юбилейный год независимости страны в велопробеге участвовали 30 велосипедистов-любителей. На переднем крыле каждого велосипеда развевался маленький флаг Казахстана.

    Вело- и автопробеги также состоялись и в Абайском районе. Каждая машина и велосипед были украшены флагами Казахстана.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Патриотизм Общество
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